Olympiapark – Zum 50. Jubiläum: Ostern im XXL-Format

Familienfest und Fußballspaß, Hasentag und Dackel-Day

Hurra, die Hasen hoppeln wieder! Nach zwei Jahren Zwangspause istdas traditionelle Osterfest endlich wieder zurück. Weil die Rückkehr des beliebten Frühjahrsklassikers freilich gebührend gefeiert werden mussund der Olympiapark sein 50. Jubiläum begeht, gibt es gleich einmal Ostertage im XXL-Format.

Osterfest

Beim Osterfest dürfen sich die Münchner Familien am 17. April wie in früheren Jahren auch auf ein buntes Programm freuen. Von 11 bis 17 Uhr gibt es rund um die Bühne am Olympiasee lustige Aktionen vonPartner Radio Arabella, aufregende Mitmachspiele, spannende Wettbewerbe und natürlich reichlich Ostereier und andere Schleckereien von denomnipräsenten Osterhasen. Dazu im Angebot: Zaubershows, Kinderschminken, Bastel-Workshops und ein Märchenzelt. Ein volles Programm. Für Unterhaltung und gute Musik sorgt Moderator Simon Jägersberger.

Tag des Fußballs

Geht es beim Osterfest des Parks vor allem ums Ei, dreht sich am Ostersonntag nebenan im Olympiastadion alles um die runde Kugel: Beim 28. Merkur Cup, dem weltweit größten E-Jugend-Turnier. Dort, wo einst Franz Beckenbauer und Co. im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande triumphierten, spielen nun 24 U11-Teams in drei Vorrundenturnieren um den Einzug in die nächste Runde. Passend dazu bittet der Bayerische Fußballverband am „Tag des Fußballs“ vor den Stadiontoren zu vielen Aktionen wie dem klassischen Torwandschießen am Hans-Jochen-Vogel-Platz oder zu Trainingseinheiten auf einem Soccer-Court. Und wer wissen möchte, wie hart man einen Ball in die Maschen jagt,erfährt dies bei der eigens installierten Torschussmessanlage. Kick it like Lewandowski.

Marktsonntag

Wem am 17. April einfach nur nach Bummeln und Stöbern zumute ist, der wird beim riesigen Marktsonntag zwischen 11 und 18 Uhr auf dem gesamten Olympiagelände fündig. Stände mit den verschiedensten Themenbereichen laden zur Schnäppchenjagd, vom Fashion-Sale bei Mode & Vintage über Spielzeug und Klamotten beim Kinderflohmarkt bis hin zur Antik & 70er Jahre-Abteilung mit raren Antiquitäten und kuriosen Besonderheiten-

Dackel-Day

Nahtlos weiter im Feiertagsprogramm geht es tags darauf am Ostermontag, 18. April, mit dem Dackel-Dayvon11.00 bis 15.00 Uhr.Auf die Vierbeiner wartet dabei ein Geschicklichkeitstraining auf dem AgilityParcours, während sich die Zweibeiner bei Hundetrainer:innen guten Rat holen können. Dazu gibt es Foto-Shootings und Fashion-Shows und ein gemeinsames Gassigehen rund um den Olympiasee, alles zu Ehren unseres legendären Olympia-Maskottchens Waldi, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert.

Weitere Informationen zum Jubiläumsprogramm gibt es unter

https://www.olympiapark.de/de/50jahre/ und https://muenchen1972–2022.de