opti 2025: Innovation soweit das Auge reicht

In den Design- & Fassungsbereichen der Hallen C1, C2 und C3 enthüllt die opti die Trends für 2026, in Halle C3 schlägt das neu konzipierte Info-, Wissens- und Networking-Herz der opti und in Halle C4 präsentiert – Premiere – eine Gemeinschaftsfläche von neun führenden Kontaktlinsenherstellern, Augenoptikern und -optikerinnen die großen Vorteile der Linse.

DESIGN. Neue Eyewear-Trends: In Vorträgen, Paneldiskussionen und Rundgängen vermittelt Eyewear-Trendforscherin Selin Olmsted aus New York wie Material, Design und Technik die Fassungstrends 2026 bestimmen werden. Basis dafür ist ihr aktueller Eyewear Trendreport 2026. Darüber hinaus teilt sie ihr Wissen rund um die aufregende Welt von Augmented Reality, Virtual Reality und Smart Glasses. Neuer Publikumspreis der opti: Erstmals können die Besucher auf der opti für ihre Lieblingsfassung ihre Stimme abgeben. Die Fassung mit den meisten Stimmen wird mit dem „opti FRAME STAR – The Audience Award“ ausgezeichnet. Mit dem Publikums-Voting wird zum einen die Interaktion zwischen Ausstellern und Besuchern verstärkt, zum anderen ergibt sich ein potenzieller Käufertrend mit einer groben Tendenz, wohin die Designreise 2025 gehen wird. Neues Design: Die YES Area in Halle C1 mit rund 100 Independent-Designer-Marken unterstreicht auch 2025 erneut den starken Design-Fokus der opti. Ein Fokus, auf den auch die Verleihung des vierten opti BOX AWARDS für das innovativste Start-up im Bereich Fassungen einzahlt. Der Vorsitzende der Jury ist der Blogger und Chefredakteur von „The Optical Journal“, Daniel Feldman.

OPTICS. Die ganz große Neuheit in diesem Bereich ist TOMORROW VISION in Halle C4 als gemeinschaftliche Wissens- und Präsentationsfläche der Kontaktlinsenhersteller Alcon, Bausch + Lomb, CooperVision, Hecht, Hetych, Menicon, MPG&E, SwissLens und Wöhlk, die um die Fläche herum ihre individuellen Stände aufgeschlagen haben. Ziel der Fläche ist es Augenoptikern und -optikerinnen die zahlreichen Vorteile der Kontaktlinse näher zu bringen. So etwa, wie sie neue Kontaktlinsenkunden gewinnen, bestehende mit einem noch besseren Service bedienen können und, wie sie die Linse als sehr profitables Geschäftsfeld etablieren und ausbauen können. Alle relevanten Anbieter von Refraktion und Diagnostics, sowie Gläser- und Maschinenanbieter sind ebenfalls in diesem Innovationsumfeld in den Hallen C3 und C4 angesiedelt. Innovativ auch dieser Bereich: Unter dem Label den opti VISIONARY versammeln sich in Halle C3 Start-ups und Newcomer mit Neuheiten rund um die Künstliche Intelligenz, Software-Lösungen, Refraktion, Diagnostik und Unternehmensberatung.

WISSEN. Das Info-Herz der opti schlägt in Halle C3: Die größte Neuerung ist das Bündeln von vier unterschiedlichen Themen-Hubs in einer großen konzentrierten opti HUB ARENA. Die vier HUBs, opti FUTURE VISION HUB, opti MYOPIA HUB, opti NEXT GENERATION HUB und opti SUSTAINABILITY HUB bilden einen Wissensmarktplatz mit höchstmöglichem Begegnungspotenzial für alle opti Besuchenden. Die Themen, die auf den Hubs als Vortrag, Präsentation oder Podiumsdiskussion gespielt werden, reichen von Eyewear-Trendprognosen über Myopie-Therapieansätze und Preisverleihungen bis hin zum ersten bundesweiten Berufsschullehrertreffen und Speed-Dating-Angebote für die NEXT GENERATION. Ein weiterer Vorteil der räumlichen Nähe: Interessierte verlieren keine kostbare Zeit zwischen den einzelnen Veranstaltungen.

NETWORKING. Der Traffic zur und in der opti HUB ARENA regt Kommunikation und den Austausch zwischen den Besuchern an, fördert Netzwerken, Synergien und neue Ideen und natürlich die Chance, Geschäfte zu machen. Daneben bietet sich die opti RUNWAY BAR als perfekter Meeting- und Erfrischungsbereich an. Sie ist markenneutraler Networking-Touchpoint für alle Messebesucher sowie Veranstaltungsort für kleinere Events. können sich ebenfalls in Halle C3 auf dem opti NEXT GENERATION HUB untereinander austauschen. Hier starten auch die opti NEXT GENERATION Rundgänge für genau diese noch in der Ausbildung befindliche Generation, die – geschickt platziert – sich im angrenzenden opti CAMPUS über mögliche Aus- und Weiterbildungsangebote von Hochschulen, Fachhochschulen sowie weiteren Institutionen intensiv informieren kann.

FREUDE. Last but not least kommt auf der opti auch Spaß und Feiern nicht zu kurz. Neben zahlreichen Standpartys gibt es deshalb wieder die legendäre opti PARTY am Freitag, 31. Januar 2025 ab 19 Uhr – solange der Platz auf der Tanzfläche reicht.

Cathleen Kabashi, Messeleiterin der opti ist jetzt bereits begeistert: „Die Kernbereiche der opti waren schon immer Optik und Design, ein dritter hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert: das Networking, das uns zur Informationsdrehscheibe für die Branche gemacht hat, eine Networking-Veranstaltung, die erste im Jahr, bei der sich Industrie, Augenoptiker und weitere Branchenexperten treffen und austauschen und natürlich Geschäfte machen. Es schien also nur logisch, den Schwerpunkt der Innovation auf diese Bereiche zu legen. Einige der vielen Ergebnisse: ein neuer Designpreis, ein neues Hub-Konzept und TOMORROW VISION, die neue gemeinsame Wissensplattform von neun führenden Kontaktlinsenherstellern.“