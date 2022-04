Osterferienprogramm im Kindermuseum München

Vielfalt der Bäume

Ferienaktion beim Spielhaus Sophienstraße beim Alten Botanischen Garten

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Montag, 11. April, Dienstag, 12. April, Mittwoch, 13. April, Donnerstag, 14. April

Eine grüne Oase mitten in der Stadt?! Bei uns ja! Sei mit dabei, wenn wir uns zum Thema Bäume und Holz mit allen Sinnen auf Entdeckungstour begeben. Passend zur Ausstellung „Holz“ im Kindermuseum kannst du im Spielhaus Sophienstraße im Alten Botanischen Garten in freier Natur spannende Dinge und Geschichten über Bäume erforschen sowie mit dem Material Holz werken und gestalten. Daneben bleibt natürlich immer auch genügend Zeit und Platz zum Spielen, Toben, die Seele baumeln lassen und Brotzeit machen.

OFFENES PROGRAMM (Di – Do) 11.00 – 17.00 Uhr

Holzwerkstatt – Holz als wertvoller Rohstoff, gestalte eigene Kreationen aus Holz Spielgeräteverleih, Chill-Oase mit Liegestühlen

WORKSHOPS (Di – Do) für vorangemeldete Gruppen 12.00 und 15.00 Uhr

Entdecker- und Rätselwerkstatt : Vielfalt der Bäume – erforsche alles rund um unsere Bäume und erfinde eigene Rätsel und Aufgaben

Alle Angebote sind kostenfrei, Info/Anmeldung: spielhaus.sophienstrasse@kjr-m.de oder 089 – 59 10 98, das Angebot ist eine Kooperation des Kindermuseums München mit dem Spielhaus Sophienstraße und dem Kreisjugendring, es wird gefördert aus Mitteln der Landeshauptstadt München

Maibaumwerkstatt

Offene Werkaktion zum Mitmachen

für Kinder ab 4 Jahren

Sonntag, 24. April, 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr

Im Mai wächst ein ganz besonderer Baum in den bayerischen Dörfern und Städten. Er ist weiß-blau gestreift, bunt und prächtig mit Bändern und Blüten geschmückt und steht meist schon von weitem gut sichtbar auf dem Marktplatz oder vor dem Rathaus. Der Maibaum begrüßt farbenfroh den Frühling.

In unserer Maibaumwerkstatt kannst du selbst einen eigenen kleinen Maibaum als Frühlingsgruß für daheim anfertigen.

Ort: im Kindermuseum

Kosten: im Museumseintritt enthalten, Materialgeld: 1,- Euro Anmeldung: nicht erforderlich