pack ma’s: eine bayerische Erfolgsgeschichte

Kooperationsprojekt der Dominik-Brunner-Stiftung, dem BLLV und der pack ma’s Trainer / Schulung von mehr als 500.000 SchülerInnen in gewaltfreiem Konfliktverhalten / Teilnahme von über 5.000 Lehrkräften in sechs Regierungsbezirken.

Mindestens 500.000 Schülerinnen und Schüler wurden bis heute dank „pack ma’s“ im Umgang mit Aggressionen und in gewaltfreier Konfliktlösung trainiert sowie für eine angemessene Zivilcourage sensibilisiert. Mehr als 5.000 Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen wurden dafür in zweitägigen Fortbildungen in Simulationsspielen ausgebildet. Was 2012 als Kooperationsprojekt der Dominik-Brunner-Stiftung, dem BLLV Niederbayern und der pack ma’s Trainer begann, findet heute regelmäßig in sechs von sieben bayerischen Regierungsbezirken statt. „Das Präventionsprojekt pack ma‘s hat sich zu einer bayerischen Erfolgsgeschichte entwickelt“, zieht Uli Hoeneß, Kuratoriumsvorsitzender der Dominik-Brunner-Stiftung, eine Zwischenbilanz.

Souveräner Umgang mit Konfliktsituationen

„Gerade erst haben wir die stolze Zahl von 5.000 teilgenommenen Lehrkräften überschritten“, erzählt pack ma’s Trainer Ralph Kappelmeier. Er und sein Team bilden in den 1,5-tägigen Schulungen die Lehrkräfte in Simulationsspielen aus und geben Tipps, wie sie diese in den Klassen ihrer Schulen durchführen und dadurch zu einem besseren Klassenklima beitragen können. „Durch die Teilnahme der Lehrkräfte an der Fortbildung und die nachhaltige Implementierung in den Unterricht können Konfliktsituationen in der Schule sicherer und souveräner bewältigt werden“, betont Kappelmeier.

Startschuss 2012 in der Schule von Dominik Brunner

„Das Pilotprojekt startete 2012 in der Schule von Dominik Brunner in Ergoldsbach“, erinnert sich Hoeneß an die Anfangszeit des Kooperationsprojekts. „Wir waren von Beginn an von dem pack ma’s Konzept überzeugt und haben uns deshalb entschieden, das Projekt langfristig zu unterstützen.“ Gerade der nachhaltige Ansatz, dass die Lehrkräfte die Klassen auch nach dem Kurs weiter begleiten, sei der Stiftung sehr wichtig gewesen.

30 Kurse pro Jahr in sechs Regierungsbezirken

Rund 30 Kurse führen Kappelmeier und sein Team im Jahr durch, zirka drei bis acht pro Bezirk. „Seit 2012 haben wir mehr als 300 Kurse gegeben“, so Kappelmeier. Der BLLV sorgt für die Anerkennung als Fortbildung und organisiert die Räumlichkeiten, die Dominik-Brunner-Stiftung bezahlt die Trainer. „Zirka 509.000 Euro haben wir in den vergangenen elf Jahren in die Schulungen investiert. Und ich bin mir sicher: das ist gut investiertes Geld in die Zukunft“, so Peter Dreier, Landrat im Landkreis Landshut und Vorsitzender des Dominik-Brunner-Fördervereins. Ein angemessener Umgang mit Konflikten und Zivilcourage seien letztlich wesentliche Bestandteile einer funktionierenden Gesellschaft.

Bewertung ist überdurchschnittlich gut

Dass das Konzept bei den Lehrkräften ankommt, zeigt die Evaluation der Dominik-Brunner-Stiftung: „98 Prozent aller TeilnehmerInnen bewerten pack ma’s als gewinnbringend und empfehlen die Kurse weiter“, erzählt Dreier. Die Nachfrage ist selbst in Regierungsbezirken nach wie vor hoch, in denen die Trainings seit Jahren durchgeführt werden. „Das gute Konzept und der Nutzen haben sich in den Lehrkräfte-Kollegien der Schulen herumgesprochen“, so Sylvie Schnaubelt, Rektorin der Dominik-Brunner-Realschule. Deshalb wurden die Kooperationsverträge in manchen Regierungsbezirken bereits mehrfach verlängert, in Niederbayern zum Beispiel schon drei Mal. Als Schirmherren fungieren die jeweiligen RegierungspräsidentInnen, das Kultusministerium spricht eine Empfehlung zur Teilnahme auf seiner Website aus. „Wir freuen uns über diese durchweg positive Resonanz und werden mit dem Angebot im letzten bayerischen Regierungsbezirk diese bayerische Erfolgsgeschichte abrunden“, schließt Dreier.

Weitere Informationen:

• pack ma´s – fairnetzen – Maßhalten (sati2.de)

• Pack ma´s (bllv.de)

• Pack ma´s: Für eine Schule ohne Gewalt (bayern.de)