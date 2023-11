Pasinger Christkindlmarkt 2023

Fernab vom Großstadtlärm findet seit 1983 alljährlich der Pasinger Christkindlmarkt statt. Von Touristen noch weitgehend unentdeckt, zieht er vor allem Besucher aus der Nachbarschaft an. Da er von Freiwilligen, vornehmlich Pasinger Bürgern, beschickt wird, findet er ausschließlich an den Advents-Wochenenden statt. Schauplatz für den kleinen, aber feinen Christkindlmarkt ist der Vorplatz der Pfarrkirche Maria Schutz.

Viele Künstler ob Musikanten oder Kunsthandwerk präsentieren sich. Einige Popup-Stände sorgen für viel Abwechslung und sind jedes Wochenende einen Besuch wert.

Traditionsgemäß findet der Markt am Vorplatz von Maria Schutz in Pasing an der Bäckerstraße 21 statt.

Wann: An den ersten 3 Adventswochenenden

2./3. Dezember, 09./10. und 16./17. Dezember 2023

Öffnungszeiten: 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr.

An 22 Ständen erwartet die Besucher kulinarische Leckerbissen, kunsthandwerkliche Geschenkideen und eine große gemeinnützige Tombola mit vielen Sach- und Wertpreisen.

Das Rahmenprogramm bietet von Märchenerzählungen, über Chöre und Musikgruppen bis hin zum traditionellen Perchtenlauf für alle gute Unterhaltung.

Infos unter www.pasinger-christkindlmarkt.de