Peter Fox Zusatzshow am 17.09.2024 in der Olympiahalle München

Auf Grund der hohen Nachfrage kündigt Peter Fox für dieses Jahr weitere Termine an. Es wird Zusatztermine in Köln und München und zuzüglich eine weitere Open Air Show in Dortmund geben. Seine Love Songs bringt Peter Fox samt neuer Band und der M.I.K Family auf die Bühne. Auch in diesem Jahr haben Fans im Frühjahr erneut die Möglichkeit sich über www.peterfox.de zu bewerben, um Teil der Show zu werden! Quelle: All Artists Agency GmbH

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden. Ein Ausweisdokument ist mitzuführen.

Allg. VVK-Start: 18.01.2024, 11.00 Uhr