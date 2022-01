Pflegeheim in Unterhaching: Körperverletzung mit Todesfolge

Am Freitag, 31.12.2021, kam es im Rahmen einer Silvesterfeier in einem Pflegeheim in

Unterhaching zu einer Streitigkeit zwischen einer 93-Jährigen Bewohnerin und einem 89-

jährigem Bewohner. Nach ersten Erkenntnissen war der Anlass des Streites ein durch die

93-Jährige zum Lüften geöffnetes Fenster, welches den 89-Jährigen gestört habe.

Im Laufe des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei stürzte

die 93-Jährige zu Boden und zog sich eine Verletzung zu. Im Rahmen der medizinischen

Versorgung verstarb die 93-Jährige am nächsten Tag in einem Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat 11 (Tötungsdelikte)

geführt.