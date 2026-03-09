Pkw brennt im Innsbrucker- Ring-Tunnel – Weströhre stundenlang gesperrt

Ein brennender Pkw hat am Montagvormittag im Innsbrucker-Ring-Tunnel in München-Berg am Laim für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Um 8.31 Uhr wurde die Feuerwehr München in die Weströhre des Tunnels alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein benzinbetriebener Seat Cupra ohne Fremdeinwirkung mit dem Fahrbahnteiler. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen retten und in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus dem Tunnelportal an der Ampfingstraße. Feuerwehrtrupps näherten sich dem Fahrzeug von beiden Seiten und nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Bereits nach wenigen Minuten konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden.

Währenddessen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Tunnel vollständig gesperrt werden. Mithilfe eines Großlüfters wurde die Weströhre anschließend entraucht.

Zusätzlich entfernte die Feuerwehr die durch den Unfall beschädigte Leitplanke. Wegen der entstandenen Schäden und der erheblichen Verschmutzung der Fahrbahn konnte die Weströhre erst nach mehr als drei Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zur Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Warum der Fahrer mit der Fahrbahntrennung kollidierte, ist bislang unklar.

Das Unfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.