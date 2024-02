Polizei kontrolliert das Rotlichtmilieu

Am Mittwoch, 21.02.2024, wurde im Verlauf des Nachmittags und des Abends eine Kontrollaktion im Rotlichtmilieu durchgeführt. Hintergrund waren Mitteilungen aus der Bevölkerung sowie eigene Internetrecherchen, die auf mehrere Fälle von illegaler Wohnungs- und Hotelprostitution hindeuteten. Das Kommissariat 35 des Polizeipräsidiums München führte diesbezüglich einen entsprechenden Schwerpunkteinsatz durch. Im Stadtgebiet München wurden daraufhin fünf Objekte überprüft.

Hierbei konnten letztendlich fünf Frauen zwischen 24 und 36 Jahren wegen verbotener Prostitutionsausübung überführt werden. Sie wurden in der Folge entsprechend angezeigt.

An einem Objekt in Trudering konnte letztendlich in einem Wohnanwesen eine illegale Prostitutionsstätte entdeckt werden. Hier waren in einer Wohnung die Zimmer milieutypisch eingerichtet. Insgesamt waren dort drei Frauen sowie der Wohnungsmieter anwesend. Bei einer dieser Frauen konnte die Prostitution direkt nachgewiesen werden. Der 52-jährige Wohnungsmieter wurde wegen des Betriebs einer Prostitutionsstätte ohne Erlaubnis angezeigt.