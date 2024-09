Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus verstorben – Sendling

Am Sonntag, 15.09.2024, gegen 23:15 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger ohne festen Wohnsitz mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Dreimühlenstraße. Laut einem Zeugen, an welchem er vorbeifuhr, zeigte er eine unsichere Fahrweise und stürzte zunächst nach links ohne Fremdeinwirkung in ein Gebüsch. Bislang unbekannte Zeugen halfen dem 62-Jährigen auf.

Kurz darauf hörte der Zeuge erneut ein Sturzgeräusch und fand den 62-Jährigen erneut gestürzt rechts neben seinem Fahrrad auf dem Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt war der 62-Jährige nicht mehr ansprechbar. Der Zeuge verständigte daraufhin den Rettungsdienst, der Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen musste. Er wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 62-Jährige kurz nach der Einlieferung.

Ob die Todesursache auf eine akute Erkrankung oder das Sturzgeschehen zurückzuführen ist, ist Gegenstand der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen, welche die Münchner Verkehrspolizei durchführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere die Zeugen, welche dem 62-Jährigen nach dem ersten Sturz aufhalfen, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.