Red Bull München muss sich der Düsseldorfer EG geschlagen geben

DEG – RBM 3:1 | Ehliz: „Hatten genug Chancen, um mehr Tore zu schießen“

Der EHC Red Bull München unterlag am 33. Spieltag der PENNY DEL der Düsseldorfer EG mit 1:3 (0:0|1:2|0:1). Vor 11.839 Zuschauern im PSD BANK DOME traf Trevor Parkes für den deutschen Meister, der am 2. Januar um 19:30 Uhr zu Hause gegen die Adler Mannheim ins neue Jahr startet.

Spielverlauf

Vom ersten Bully weg legten die Red Bulls den Vorwärtsgang ein und tauchten immer wieder gefährlich vor DEG-Goalie Henrik Haukeland auf. Düsseldorf kam gegen das aggressive Münchner Forechecking nur selten zu guten Angriffsaktionen. Aber weil Haukeland auch die dicksten Chancen des deutschen Meisters vereitelte, wie etwa den Alleingang von Filip Varejcka (15.), ging es nach einseitigen 20 Minuten torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt änderte sich das schnell: Denn nach gerade einmal 33 Sekunden überwand Parkes Haukeland zur hochverdienten Münchner Führung (21.). Danach erspielten sich die Red Bulls weitere Gelegenheiten, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Erst tauchte Brendan O´Donnell in der 26. Minute allein vor Daniel Allavena auf und ließ dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit. Kurz darauf brachte Kenny Agostino die Gastgeber im Nachschuss mit 2:1 in Führung (30.). Die Partie nun ausgeglichener mit Chancen auf beiden Seiten. Mit dem 2:1-Zwischenstand ging es dann in die zweite Pause.

Zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte Agostino mit seinem zweiten Tor auf 3:1 für die DEG (44.). München stemmte sich gegen die drohende Niederlage, Düsseldorf hielt dagegen und konnte sich auf Haukeland verlassen. Zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie brachte Trainer Toni Söderholm den sechsten Feldspieler aufs Eis, der Druck der Red Bulls nahm zu. Es blieb aber beim 3:1-Erfolg für Düsseldorf.

Yasin Ehliz:

„Wir hatten genug Chancen, um mehr Tore zu schießen. Wir sind selbst schuld an der Niederlage, weil wir Kleinigkeiten falsch gemacht haben. Düsseldorf hat das eiskalt ausgenutzt. Im neuen Jahr müssen wir es einfacher halten und so dann die Spiele gewinnen.“

Tore:

0:1 | 20:33 | Trevor Parkes

1:1 | 25:45 | Brendan O´Donnell

2:1 | 29:29 | Kenny Agostino

3:1 | 43:10 | Kenny Agostino



Zuschauer:

11.839