Red Bull München unterliegt im Meisterduell

EBB – RBM 6:2 | Hager: „Wir werden Gas geben“



Meister Red Bull München verlor am 11. Spieltag der PENNY DEL 2:6 (0:2|1:2|1:2) bei seinem Vorgänger und derzeitigen Spitzenreiter Eisbären Berlin. Vor 14.200 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena trafen Austin Ortega und Markus Eisenschmid für das Team von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Mit ihrem ersten Angriff trafen die Eisbären die Latte (2.), danach sahen die Fans ein ausgeglichenes Match zweier DEL-Schwergewichte. Starke Defensiven – kaum Fehler, wenig Chancen, keine Tore. Bis zur 10. Minute, als Yannick Veilleux nach gutem Forecheck zum 1:0 für Berlin einnetzte. Die Eisbären blieben mit weiteren guten Gelegenheiten am Drücker und erhöhten durch Zach Boychuk auf den Pausenstand von 2:0 (19.).



Erst der Top-Start für die Red Bulls in den Mittelabschnitt: Im 5-gegen-3 verkürzte Ortega mit einem platzierten Schlagschuss in den Knick auf 1:2 (23.). Doch dann der erneute Rückschlag für den Meister. Bei 4-gegen-4 stellte Marcel Noebels den Zwei-Tore-Abstand zugunsten der Berliner umgehend wieder her (24.). Sechs Minuten später gelang den Eisbären der nächste Treffer. Wieder Rückpass, wieder Veilleux – 4:1. Die Münchner wehrten sich in der Folge, doch mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Pause.



Nach überstandener Unterzahl zu Beginn des Schlussdrittels drängten die Red Bulls vehement aufs zweite Tor. Das wollte nicht glücken, dafür durften die Gastgeber wieder jubeln: Blaine Byron per Handgelenkschuss ins kurze Eck (53.) und noch einmal Boychuk erhöhten auf 6:1 (56.). Den Schlusspunkt setzte Eisenschmid zum 2:6 (57.).

Patrick Hager:

„Die Eisbären waren als Mannschaft heute kompakter als wir. Wir finden momentan die Balance nicht und sind deswegen nicht im oberen Feld zu finden. Es liegt aber noch genug Saison vor uns. In ein paar Wochen sieht die Situation hoffentlich schon wieder ganz anders aus. Wir werden Gas geben.“

Tore:

1:0 | 09:54 | Yannick Veilleux

2:0 | 18:06 | Zach Boychuk

2:1 | 22:35 | Austin Ortega

3:1 | 23:44 | Marcel Noebels

4:1 | 29:24 | Yannick Veilleux

5:1 | 52:24 | Blaine Byron

6:1 | 55:16 | Zach Boychuk

6:2 | 56:38 | Markus Eisenschmid

Zuschauer:

14.200