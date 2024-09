Red Bulls bezwingen Graz99ers bei der Steiermark Trophy und stehen im Finale

G99 – RBM 1:2 – Der EHC Red Bull München steht im Finale der Energie Steiermark Trophy im österreichischen Graz. Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm bezwang im Halbfinale die Moser Medical Graz99ers mit 2:1 (0:1|1:0|1:0). Emil Johansson und Tobias Rieder erzielten die Tore gegen den Gastgeber. Im Finale trifft München am Samstag (19:30 Uhr) auf die Löwen Frankfurt, die sich zuvor gegen die Stavanger Oilers mit 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzten.

Spielverlauf

München startete aggressiv, Graz war effektiv. Mit dem ersten Schuss aufs Tor brachte Michael Kernberger die 99ers in Führung (3.). Die Österreicher verteidigten im Anschluss konsequent. München kam kaum zu freien Abschlüssen. Eine der Ausnahmen war die Großchance von Tobias Rieder, doch Graz-Goalie Jonas Gunnarsson war hellwach (18.). Auf der anderen Seite verhinderte Simon Wolf mit mehreren guten Paraden einen höheren Rückstand der Red Bulls zur ersten Drittelpause.

Aus der starteten die Grazer besser. München überstand zwei gefährliche Situationen – und übernahm dann selbst die Kontrolle. Gunnarsson musste nun häufiger eingreifen. In der 30. Minute war der Schwede im 99ers-Tor zum ersten Mal geschlagen. Sein Landsmann Johansson erzielte nach schöner Vorarbeit von Nikolaus Heigl den Ausgleich. Danach lieferten sich beide Mannschaften ein offenes Duell mit guten Chancen. Ein weiterer Treffer fiel vor der zweiten Pause aber nicht.

Im Schlussabschnitt ging es mit viel Tempo hin und her. Hochkaräter fehlten allerdings zunächst. In der Schlussphase erhöhten die Red Bulls den Druck. Markus Eisenschmid zog während eines Powerplays dreimal direkt ab, Gunnarsson verhinderte aber den Münchner Führungstreffer (56.). Bis in die Schlussminute blieb es beim 1:1. Dann drückte Rieder den Puck im Fallen über die Linie und sorgte somit für einen 2:1-Erfolg der Red Bulls.

Tore:

1:0 | 02:11 | Michael Kernberger

1:1 | 29:09 | Emil Johansson

1:2 | 59:19 | Tobias Rieder