Red Bulls erstmals im U23 Prospect Camp vereint

Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Red Bull Eishockey Klubs aus München und Salzburg wurden über 40 U23-Spieler aus beiden Klubs zum gemeinsamen Trainingslager in die Red Bull Eishockey Akademie an der bayerisch-österreichischen Grenze in Liefering eingeladen. Seit Montag trainieren die Spieler, die entweder aktuell für eines der Akademie-Teams auflaufen oder aber aus ihnen hervorgegangen sind, zweimal pro Tag auf dem Eis und wollen sich dabei für höhere Aufgaben empfehlen. Doch auch erfahrene Profis, unter anderem Münchens Kapitän Patrick Hager, nehmen am Trainingslager teil.

Das Camp ist in dieser Form ein Novum. Unter der Leitung der beiden Profi-Headcoaches Don Jackson (EHC Red Bull München) und Matt McIlvane (EC Red Bull Salzburg) trainieren in dieser Woche unter Einhaltung strenger Covid19-Sicherheitsauflagen alle aktuellen U23-Spieler beider Clubs beim „U23 Prospect Camp“ in der Red Bull Eishockey Akademie unter einem Dach. Sie kämpfen um einen Platz in einem der beiden Profi-Teams in Deutschland und Österreich beziehungsweise wollen erste ‚Duftmarken‘ hinterlassen. Dabei werden die Spieler in den Trainingsgruppen auch gemischt, so dass sich die angehenden Profis nicht nur neben ihren gewohnten Teamkollegen bewegen, sondern auch im direkten Vergleich mit denen des jeweils anderen Klubs trainieren.

Einige gestandene Profis aus München und Salzburg, allen voran die beiden Kapitäne Patrick Hager und Thomas Raffl, stehen den jungen Cracks gewissermaßen als Mentoren mit Rat und Tat zur Seite und gehen mit den U23-Prospects gemeinsam aufs Eis. Der 722-malige PENNY DEL-Spieler Hager ist vom Konzept überzeugt: „Die Voraussetzungen in der Akademie sind ohnehin schon sehr gut. Dass hier im Rahmen des Camps auch die Trainer der Profiteams auf dem Eis stehen, sind Bedingungen, die es sonst nur selten gibt. Die Spieler bekommen in jungem Alter die Chance, ihren Namen schon bei den Profi-Coaches zu hinterlassen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, das System und die Art und Weise des Trainings besser kennenzulernen.“ Auch andere erfahrene Akteure aus Münchens Profikader, beispielsweise Konrad Abeltshauser und Maximilian Kastner, sind vor Ort und trainieren mit der Auswahl.

Münchens Trainer Jackson stimmt seinem Kapitän zu: „Es ist großartig für die Nachwuchsspieler, hier mit den erfahrenen Profis zu trainieren und sich gegenseitig kennenzulernen. Auch für uns Trainer ist es eine gute Sache, die junge Truppe zu sehen. Sie sind die Zukunft von Red Bull Eishockey.“ Darüber hinaus sorgte das Wiedersehen des ehemaligen Münchner Trainergespanns Jackson und McIlvane für gute Stimmung. Salzburgs Coach: „Don ist mein Mentor, wir haben in sechs Jahren in München so viele tolle Momente kreiert und erlebt. Aber es ist nicht nur Don, sondern auch all die anderen Trainer aus München und vom AHL-Team, die das Camp so wertvoll machen.“

Noch bis Freitag – den krönenden Abschluss findet das U23 Prospect Camp bei einem 3-gegen-3-Turnier – haben die jungen Cracks Zeit, ihr Talent unter den wachsamen Augen der beiden erfahrenen Profi-Trainer Jackson und McIlvane unter Beweis zu stellen.