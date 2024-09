Reinigungsdienst für Grundstücke rund um die Theresienwiese

Das Referat für Arbeit und Wirtschaft bietet den Anwohner*innen rund um die Theresienwiese auch in diesem Jahr einen Reinigungsservice an, um die Nachbarschaft so sauber wie möglich zu halten. Wer an der Theresienwiese oder im weiteren Umgriff wohnt und Verunreinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Wiesngäste feststellt, kann dies auf der Website „Mach München besser!“ in der Kategorie „Oktoberfest“ jederzeit melden. Die Website ist erreichbar unter https://machmuenchenbesser.de/report.

Das zuständige Reinigungsteam macht private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor sauber, nicht aber Gehwege oder öffentliche Straßenbereiche. Das Einsatzgebiet des Reinigungsteams wird im Norden begrenzt durch die Bayer- und Landsberger Straße, im Osten durch den Verlauf der Goethe-, Häberl- und Tumblingerstraße, im Süden durch die Ruppert-, Lindwurm- und Pfeuferstraße sowie im Westen durch die Ganghoferstraße.

Verschmutzungen außerhalb des Reinigungsgebiets sind an die Straßenreinigung telefonisch unter 233-96 296 oder an die eigenen Hausmeister zu melden.