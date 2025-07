Reisezeit naht – Tipps zum Schutz vor Mückenstichen im Urlaub

Bald ist es wieder so weit: Die Urlaubszeit beginnt, und viele Münchner*innen nutzen diese, um neue Länder zu entdecken. Doch in manchen beliebten Reisezielen sind tropische Mücken heimisch, die Krankheiten übertragen können. Das Gesundheitsreferat empfiehlt daher, sich vor Reiseantritt umfassend über mögliche Krankheitsübertragungen durch Mückenstiche im jeweiligen Urlaubsland zu informieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

„Sommerzeit ist Reisezeit: Ein aktueller Chikungunya-Fall im Elsass zeigt, dass es für einen unbeschwerten Urlaub wichtig ist, sich vor Mücken zu schützen. Achten Sie dazu auf die richtige Bekleidung und benutzen Sie Insektenschutzmittel. So können Sie lästige Stiche vermeiden, und zudem das Risiko senken, sich im Ausland mit exotischen, durch Mücken übertragene Krankheiten zu infizieren“, erklärt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Wer nach der Rückkehr aus einem Stechmücken-Gebiet allgemeine Krankheitssymptome wie Fieber, Glieder- oder Kopfschmerzen entwickelt, sollte umgehend seine Ärztin oder seinen Arzt informieren und auf die Auslandsreise hinweisen. Da manche Infektionen auch symptomlos verlaufen können, empfiehlt das Gesundheitsreferat, sich in den 14 Tagen nach einer Reise in ein Mückengebiet weiterhin vor Mückenstichen zu schützen, um nicht ungewollt zum Überträger zu werden.

Zur Vorbeugung rät Beatrix Zurek: „Das Tragen heller, langer Kleidung tagsüber sowie die regelmäßige Anwendung von Insektenschutzmitteln auf unbedeckten Hautstellen und auf Kleidung können einen wirksamen Schutz bieten.“

Zusätzlich sollten auch Ausrüstungsgegenstände wie Schlafsäcke mit Insektenabwehrsprays, sogenannten Repellents, behandelt werden.

Weitere Informationen zu Schutzmaßnahmen sind beim Auswärtigen Amt unter http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/schutz-vor-insekten/2564658 zu finden. Länderspezifischen Reise- und Sicherheitsempfehlungen zum Mückenvorkommen und dem damit verbundenen Infektionsrisiko können unter http://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise eingesehen werden.