Rund 680.000 Menschen beim Tollwood Winterfestival – Abschluss an Silvester

Auf der Theresienwiese haben mehrere tausend Menschen mit Tollwood das neue Jahr begrüßt – mit dem traditionellen Mitternachtswalzer „An der schönen blauen Donau“. Zuvor hatten sie auf der Tollwood-Silvestergala mit der Show „La Galerie“ der kanadischen Compagnie Machine de Cirque oder auf der Silvesterparty mit Live-Musik gefeiert. Damit endete das Tollwood Winterfestival 2022 – vom 24. November bis 31. Dezember haben rund 680.000 Besucherinnen und Besucher Kulinarik, Theater, Shows und den „Markt der Ideen“ erlebt. „Damit konnten wir an die guten Zahlen von vor Corona anknüpfen“, sagt Pressesprecherin Stefanie Kneer und ergänzt: „Das Schönste am diesjährigen Tollwood Winterfestival war die Freude, die wir den Menschen bereiten durften.“

Feuer, Artistik, Theater – Magie auf der Theresienwiese

Gäste wie auch Künstlerinnen und Künstler zeigten sich begeistert vom Tollwood Winterfestival. Rund 360 Veranstaltungen bezauberten in den vergangenen sechs Wochen die Menschen, die meist schon vor den Toren warteten, bevor Tollwood öffnete. Rund 90 Prozent der Veranstaltungen fanden bei freiem Eintritt statt. Illuminierte Walk-Acts wandelten über das Gelände und zauberten den Tollwood-Fans ein Lächeln ins Gesicht. Bei Dunkelheit zogen Feuershows das Publikum in ihren Bann und tauchten die Schneelandschaft auf der Theresienwiese in besonderes Licht.

33 mal Artistik der Extraklasse, insgesamt rund 2.800 Minuten hinreißende Show an 31 Tagen – die kanadische Compagnie Machine de Cirque verwandelte das Grand Chapiteau auf dem Tollwood-Gelände in eine Zirkusmanege für Cirque Nouveau. Mal poetisch, mal artistisch, mal laut, mal leise – immer außergewöhnlich waren die beiden Produktionen „Machine de Cirque“ und „La Galerie“, die vom Publikum enthusiastisch gefeiert wurden.

Dank an die Pflegekräfte

Nach den zwei kräftezehrenden Corona-Jahren war es Tollwood ein Anliegen, den Pflegekräften für ihre großartige Arbeit während der Pandemie danken. Vom 25. November bis 30. Dezember lud Tollwood daher an jedem Spieltag jeweils sechs Pflegekräfte mit Begleitung zu Show und Bio-Menü ins Grand Chapiteau ein, um Danke zu sagen und sie für einen Abend in eine andere Welt zu entführen. Die Resonanz auf den Aufruf, sich zu bewerben, war überwältigend. Viele der geladenen Pflegekräfte drückten ihre Freude und ihren Dank aus.

Tollwood-Familie ist wieder vereint

Auch die Betreiberinnen und Betreiber der 180 Marktstände und der 50 Gastronomiebetriebe zeigten sich sehr zufrieden. Für sie war das Tollwood Winterfestival – nach zwei Jahren Corona-Pause – wie ein Familientreffen. Mit ihren nachhaltigen Produkten, kreativem Kunsthandwerk und bio-zertifizierten Köstlichkeiten holten sie die ganze Welt auf das Festivalgelände.

Auch der Umwelt-Aktionsort auf dem Tollwood Winterfestival überzeugte das Publikum. Passend zum Festival-Motto „Tatort Zukunft“ thematisierte der TAT-Ort Zukunft die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (17 SDGs). Gelobt wurden das tolle Konzept, die überzeugende Visualisierung und künstlerische Gestaltung als weihnachtliche Tafel. Außerdem nahmen sich die Besucherinnen und Besucher begeistert die „Tu-Du’s“ mit nach Hause. „Wenn die Menschen sich inspirieren lassen und einige Tu Du’s in ihren Alltag übernehmen, dann hat der diesjährige Umwelt-Aktionsort viel Gutes bewirkt“, sagt Daniela Schmid, zuständig bei Tollwood für die Umweltprojekte.

Ein Zeichen für den Klimaschutz: Aktion „Die Erde brennt“ mit Fridays for Future

Am 6. Dezember setzte Tollwood gemeinsam mit Fridays for Future ein Zeichen für den Klimaschutz mit der Aktion „Die Erde brennt“. Die Umrisse des Planeten und der Kontinente wurden mit einem 468 Meter langen Feuerseil skizziert und entzündet. Drei Minuten dauerte es, bis das Bild komplett verglüht war. Währenddessen schwieg die umstehende Menge. Rund 50 Menschen hielten ein Banner hoch mit der Aufschrift: #Our House is on Fire – act now! (#Unser Zuhause brennt – handelt jetzt!), um auf die zerstörerischen Auswirkungen der Klimakatastrophe aufmerksam machen.

Benefizkonzert mit OB Reiter erspielt 5.000 Euro Spenden im Hexenkessel

Auch die Musik-Fans kamen auf ihre Kosten: 72 Konzerte ließen den Hexenkessel jeden Tag beben – alle bei freiem Eintritt. Von Blasmusik über Jazz, Soul, Rock bis zu Rock `n´ Roll war alles dabei. Die Paul Daly Band spielte gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Kinderklinik Schwabing, bei dem 5.000 Euro Spenden zusammenkamen. Und Louis Thomass wagte mit seinen Surfing Cowboys schon mal einen Blick aufs kommende Tollwood Festival: „Es ist Sommer“ sang er zum Abschluss seines bejubelten Auftritts im Hexenkessel.

Der nächste Sommer ist schon geplant

Damit hat er schon mal Vorfreude geschürt – denn am 16. Juni ist es wieder so weit: Dann öffnet das Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd – die Vorbereitungen dafür laufen bereits, zwei Drittel der hochkarätigen Konzerte in der Tollwood Musik-Arena sind schon im Vorverkauf. Das erste Konzert von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ist auch schon ausverkauft, für die Zusatzshow und die anderen Veranstaltungen in der Musik-Arena gibt es Tickets unter www.tollwood.de telefonisch unter 089 38 38 500 (versandkostenfrei) und bei München Ticket.

Das derzeitige Line-Up für die Tollwood Musik-Arena im Überblick (Stand 31.12.2022)

16.06.2023 | Konstantin Wecker – „Der Soundtrack meines Lebens – Die große Wecker-Filmmusik Gala“

17.06.2023 | Adel Tawil – „Spiegelbild Tour 2023“

22.06.2023 | Porcupine Tree – „Closure / Continuation Summer 2023“

24.06.2023 | LaBrassBanda – „Brass Fire Tour 2023“

25.06.2023 | Die Fantastischen Vier

26.06.2023 | Jan Delay & Disko No. 1

27.06.2023 | Jacob Collier

28.06.2023 | Nico Santos – „Summer Ride 2023“

30.06.2023 | Sportfreunde Stiller – „Jeder nur eine X Tour 2023“ + Gäste des Monats

01.07.2023 | Metfest 2023: Feurschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings, Grailknights – Beginn: 17:30 Uhr

02.07.2023 | Bonnie Tyler & Chris Norman – „Two Legends – One Summer Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

06.07.2023 | Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit – „Gipfeltreffen der Münchner Kultbands“

07.07.2023 | Silbermond – „Auf Auf – Sommer 2023“

08.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – AUSVERKAUFT

09.07.2023 | Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – „Mille Grazie Monaco!“ – ZUSATZSHOW

10.07.2023 | Beth Hart & Special Guest

12.07.2023 | Pizzera & Jaus – „Comedian Rhapsody”, Beginn: 19:30 Uhr – Neues Programm

13.07.2023 | Joe Bonamassa & Special Guest – „The Guitar Event of the Year“

15.07.2023 | Ska P + Chico Trujillo + Talco – Beginn: 18:00 Uhr

16.07.2023 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter – „Aufgspuit zum 14. Mal!“

Beginn der Konzerte: 19 Uhr – Ausnahmen sind gekennzeichnet.