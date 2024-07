Rund 760.000 Menschen besuchten das Tollwood Sommerfestival 2024 – 160.000 Fans in der Musik-Arena

Was war das für ein Sommer? In den vergangenen vier Wochen haben rund 760.000 Menschen ihre ganz persönlichen Tollwood-Momente gesammelt. Sie haben dem launischen Sommer-Wetter getrotzt und fröhlich das Sommerfestival besucht. Sie sind kulinarisch um die Welt gereist, sie haben akrobatische Performances und Walk-Acts bestaunt, der Live-Musik gelauscht und die Vielfalt der Biere und die dazu passende Bierkultur in der außergewöhnlichen Atmosphäre auf dem Markt der Ideen genossen. „Es war so spektakulär“, loben die einen; andere sprechen von „goldenen Momenten“. Und in der Musik-Arena erlebten 160.000 begeisterte Musik-Fans ein anspruchsvolles und breit gefächertes Konzertangebot: von Alphaville bis ZZ Top, von Deine Freunde bis Canned Heat. „Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, haben die Menschen auf dem Tollwood Sommerfestival viele Momente der Gemeinschaft erlebt und geschaffen – passend zum Festival-Motto Zusammen:Halt!“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Sommerfestivals.

Entspannung, Freude, Genuss

22 ausverkaufte Konzerte in der Musik-Arena, 220 selbstgestaltete Figuren auf der Weltkugel vor dem KunstRaum, 477 Radlchecks bei der Aktion „Fahr Rad zum Tollwood“, 5 musikalische Frühschoppen und 12 Runden Pub-Quiz im Rahmen der Bierkultur, 66mal Live-Musik im Andechser Zelt, 16 Biersorten und rund 40 Tonnen verarbeitete Bio-Lebensmittel, mehr als 1.500 Kinder bei der Sonntags-Rallye, 55 Stunden Silent Disco, 35 Künstler*innen aus 10 Compagnien im Amphitheater – das ist das Tollwood Sommerfestival in ausgewählten Zahlen. Doch die vergangenen vier Wochen haben den Menschen weitaus mehr gegeben. Staunen, wenn die Artist*innen im Amphitheater ihre Kunst gezeigt haben, Genuss an den 53 Gastro-Ständen aus aller Welt, Lächeln, wenn die Walk-Acts übers Festival-Gelände spazieren, Entspannung auf dem Hügel hinter dem Andechser Zelt unter dem Museum of the Moon, das weiterhin das beliebteste Foto-Motiv blieb.

Für das große Kreativ-Angebot im Kinderbereich kommen Familien auch über Münchens Grenzen hinaus angefahren – manche ernteten auch noch das Gemüse, das dort gewachsen ist. Erwachsene schätzen den KunstRaum, in dem auch sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen können. So haben sie auf rund 750 Collagen ihre Gedanken zum Tollwood-Motto Zusammen:Halt! festgehalten und die Bäume im KunstRaum damit erblühen lassen. Rund 500 Menschen haben Ungesagtes niedergeschrieben – die Schreibwerkstatt schafft dafür Raum.

Erinnerungen, die bleiben

Das Tollwood-Motto Zusammen:Halt! hat sich übers ganze Sommerfestival gezogen und war im Gemeinschaftserlebnis am 27. und 28. Juni bei „Ein Festival singt!“ besonders emotional spürbar. Als Menschen auf dem ganzen Festival-Gelände zusammen „Give Peace a Chance“ und „Let the Sunshine in“ gesungen haben, haben alle zusammen einen bleibenden Gänsehaut-Moment kreiert. Passend dazu malten leuchtende Drohnen Symbole und Wörter zum Thema „Frieden“ in den Himmel. Ein unvergesslicher Moment.

In der Musik-Arena überzeugten in diesem Sommer Stars und Legenden zum Teil in ganz neuen, ungewohnten Kombinationen. „Wir haben enorm viel Kreativität an den Tag gelegt, um Konstellationen wie Canned Heat & Status Quo oder Kytes & Von Wegen Lisbeth auf die Tollwood Bühne zu bringen“, sagt Mathias Schaettgen, der das Line-Up zusammengestellt hat. Er freut sich über die enthusiastische Resonanz aus dem Publikum und von den Künstler*innen und sagt: „An wahre Sensationen wie Kool & The Gang und Nile Rodgers & Chic werden wir uns in Jahrzehnten noch erinnern.“ Und beim Auftritt von Take That in der intimen Atmosphäre waren sich alle einig: „Outstanding!“.

Vorfreude aufs nächste Tollwood – Tollwood Winterfestival startet ab 26. November

Die gute Nachricht für alle Tollwood-Begeisterten: Das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese startet am 26. November mit dem Festival du Cirque. Mit Circo Zoé, Circa und The 7 Fingers bringen drei der weltweit besten Compagnien aus drei Kontinenten drei eindrucksvolle und unverwechselbare Zirkusproduktionen ins Tollwood-Theaterzelt. Tickets für das Festival du Cirque vom 26. November bis 22. Dezember gibt’s Karten für jede der Produktionen im Festival du Cirque ab 39 Euro (ermäßigt: 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über München Ticket, Infos unter www.tollwood.de. Und ab dem 19. Juni 2025 lädt Tollwood wieder zum Sommerfestival in den Olympiapark Süd ein. Die ersten sechs Konzerte fürs Line-Up im kommenden Sommer stehen bereits: von einer Zeitreise mit BAP, einem Unplugged-Abend mit der Spider Murphy Gang, einer legendären Nacht mit Suzi Quatro, Manfred Mann’s Earth Band und Maggie Reilly sowie Konzerten von Amistat, Fäaschtbänkler und Edmund. Tickets und Infos unter www.tollwood.de

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

21.06.2025 | Edmund– Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr