Sa., 20. Juni: ‘On Air’ statt ‘Open Air’- Das Oben Ohne 2020 Live auf Instagram und Facebook

Wie alle Großveranstaltungen derzeit kann auch das OBEN OHNE Open Air 2020 nicht stattfinden. Am 18. Juli hätten 20.000 Musikfans am Königsplatz Bands und Solo-Künstlerinnen und -Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Rap und Pop gefeiert – einige davon Nachwuchsbands aus München.

Statt dem großen Open Air bieten die Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land das Event nun „On Air“ als ein kleines digitales Festival an.

Schon am kommenden Samstag, den 20. Juni, findet das „OBEN OHNE On Air“ live auf Instagram und Facebook statt. Von 18 bis 21 Uhr sind dabei sechs Nachwuchsbands zu erleben, fast alle aus München.

Boarischa Bou, kurz BBou, spiegelt in seinem bayerischen Rap die typische „Mia san Mia“-Attitude wider wie niemand sonst. Mit knapp 50.000 monatlichen Hörerinnen und Hörern und etwa 20.000 Followern auf Spotify steht der Re-gensburger BBou als Headliner des einmaligen OBEN OHNE On Air fest. 2013 ist er bereits zusammen mit Liquid auf der Bühne des OBEN OHNE Open Air aufgetreten.

Junge Münchner Elektro-Pop-Band, Bandname in Großbuchstaben, dazu zeit-geistige Arrangements mit Vocal-Samples, Synthesizern und Gitarren: Das ist SAMT. Mit harmonischen Gesängen und luzidem Gitarrenklang wird Samts Frontmann Jakob Arnu die Zuschauerinnen und Zuschauer auch per Video-Livestream begeistern.

Die drei jungen Münchner Rapper von der ArØzA Crew wollen sich dem Mainstream entgegenstellen und nicht in das mit Rap unterlegte Trap-Klischee verfallen. Als Gegenprogramm liefern sie reinen HipHop mit Soul- und Funk-Einflüssen auf Englisch. Ihre Texte und Aufnahmen entstehen in der KJR-Freizeitstätte Zeugnerhof. Der Auftritt der Rapcrew war auch auf dem OBEN OHNE Open Air 2020 geplant.

Ebenfalls auf dem Original-Line-up des OBEN OHNE Open Air stand As it Rains aus Unterföhring. Die Band mixt eingängige zweistimmige Clean-Vocals mit Metal und Rock. Die Main-Vocals, dominiert von der weiblichen Pop-Stimme, ergänzen sich auf eigene Art und Weise mit dem Growlen. Heraus kommt ein Genre, das As it Rains selbst „melodischen Hardrock“ nennt.

Lena und ihre Schwester Sophie sind Sweet Lemon. Bereits seit neun Jahren machen sie gemeinsam Musik: Lena an der Gitarre und Sophie am Klavier. Zusammen produzieren sie leichten und unbeschwerten Pop und Soul.

Unter dem Namen Quirinello produziert der Münchner Künstler Quirin Müller sogenannten “Bedroom Pop”. Zuhause kreiert er wunderschön verträumten Sound, dominiert von verhallten E-Gitarren, sanften Synthesizern und Lo-Fi-Drum-Samples.

„Das ‘OBEN OHNE On Air‘ soll ein Statement aus der Szene für die Szene sein“, sagt Felix Fuchs aus dem Team Großveranstaltungen und kulturelle Ju-gendbildung beim Kreisjugendring München-Stadt. „Mit diesem Online-Event wollen wir unsere Social-Media-Reichweite den Newcomern zur Verfügung stellen“, so Fuchs. Ihm ist es gelungen, viele Münchner Nachwuchsbands für das „On Air“-Alternativprogramm zu begeistern.

Das „OBEN OHNE On Air“ ist am Samstag, 20. Juni ab 18 Uhr auf www.instagram.com/obenohneopenair sowie auf https://www.facebook.com/OBENOHNEOpenAir/ kostenlos zu erleben.

Für nächstes Jahr sind die veranstaltenden Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land zuversichtlich, dass am 24. Juli 2021 wieder ein tolles OBEN OHNE Open Air auf dem Münchner Königsplatz stattfinden kann.