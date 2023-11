Sachbeschädigung durch Brandlegung in Berg am Laim

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, dass in einer Parkanlage in der Virgilstraße ein Unterstand brennt. In dem Unterstand konnten Reste eines Lagerfeuers entdeckt werden. Das Feuer hatte auch eine dort befindliche Sitzgelegenheit aus Holz erfasst und beschädigt.

Das Feuer wurde durch eine unbekannte Person gemeldet und im Umfeld konnten durch die hinzugerufene Polizei auch keine weiteren Personen festgestellt werden.

Das Feuer wurde schnell gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Virgilstraße, Hansjakobstraße, Ellingerweg (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.