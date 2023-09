SafeNow App – Pilotprojekt “Mehr Sicherheit im Nachtleben” trägt Früchte

Erster Einsatz in Münchner Clubs und im Wiesnzelt – Mehr Sicherheit bei Veranstaltungen und im Nachtleben? Ein großes Thema, dem sich Münchner Veranstaltende und Clubs in diesem Jahr annehmen. Die neue App SafeNow, die von einem Münchner Startup entwickelt wurde, ermöglicht es Hilfesuchenden mit einem Klick einen Alarm an das lokale Sicherheitspersonal zu schicken. Nach einem gelungenen Testlauf im Rahmen des Pilotprojekts „Mehr Sicherheit im Nachtleben“ wird das SafeNow-System nun in mehreren Institutionen eingeführt. Um den Einsatz der App zur Verbesserung der Veranstaltungssicherheit zu unterstützen, lud der Verband der Münchner Kulturveranstaltenden e.V. (VDMK) am 12. September zur Pressekonferenz im Paulaner am Nockherberg ein.

Beim Pilotprojekt „Mehr Sicherheit im Nachtleben“ wurde im letzten Jahr untersucht, ob durch neue technische Lösungen im Bereich der Sicherheitstechnik – konkret durch die App SafeNow – eine relevante Verbesserung der Sicherheit im Nachtleben erzielt werden kann. Im Club Harry Klein wurde im Zuge dessen im Zeitraum von sechs Monaten der Einsatz der App SafeNow, begleitet von einem Awareness-Konzept, erprobt und ausgewertet. Dabei wurde neben der Wirksamkeit in konkreten sicherheitsrelevanten Situationen auch geprüft, wie zuverlässig und präzise die technische Lösung arbeitet, ob der Mehraufwand für Veranstaltende im Rahmen eines regulären Veranstaltungsbetriebs umsetzbar ist, ob das Personal vor Ort die neuen technischen Möglichkeiten nutzen kann und ob die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit akzeptieren und nutzen.

Nach dem abgeschlossenen Pilotprojekt konnte das SafeNow-System in diesem Jahr durch die Initiative von Münchner Veranstaltern und Clubbetreibern nun auf weitere Orte ausgeweitet werden. Seit Frühjahr 2023 wird das System im Paulaner am Nockherberg bei größeren Veranstaltungen genutzt und wird zum Wiesnstart in der Festhalle Schottenhamel und in den Clubs PACHA und 089 Bar eingeführt. Weitere Clubs sollen folgen.

Auch der Verband der Münchner Kulturveranstaltenden e.V. (VDMK), der über 120 Veranstaltende in München als Mitglieder vertritt, unterstützt dieses Vorhaben und hat daher in diesem Rahmen die Pressekonferenz am 12. September veranstaltet. Zu Gast auf dem Podium waren Katrin Habenschaden (2. Bürgermeistern der Landeshauptstadt München), Christian Schottenhamel (Paulaner am Nockherberg / Festhalle Schottenhamel), Roman Lehman (PACHA), Tilman Rumland (SafeNow) und David Boppert (VDMK), die sich über die aktuellen Herausforderungen in der Veranstaltungssicherheit, die App SafeNow als mögliche Ergänzung von Security-Diensten und Awareness-Programmen austauschten:

„Münchens Nachtleben ist nicht gefährlich. Aber wir alle wissen, dass es immer wieder Vorfälle gibt, die niemand erleben will. Vorfälle, für die bei unseren Festen und im Nachtleben unserer Stadt kein Platz sein sollte. Ich danke allen Projektbeteiligten für ihr Bemühen, das Feiern für die Gäste und das Personal in Zukunft noch fröhlicher und unbeschwerter zu machen.“: sagt Katrin Habenschaden, 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Mit dem Einsatz der App gehen die Projektpartner einen weiteren wichtigen Schritt dahin, die Tage und Nächte in München für alle, ob Münchner und Münchnerinnen oder Gäste, noch etwas sicherer zu machen.

Information zur App SaveNow:

Die App SaveNow steht für alle kostenfrei zum Download und zur Nutzung zur Verfügung: https://de.safenow.app/download