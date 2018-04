Salzburg-Chalet: Weg von daheim und doch völlig privat…

In Großgmain, vor den Toren der Festspielstadt Salzburg, steht am Waldrand in Alleinlage das Salzburg-Chalet, ein Luxus-Ferienhaus mit jedem Komfort. Dorthin kommt, wer seine „Akkus“ in Privatsphäre aufladen möchte. Zwei bis acht Personen finden Platz sich zu entfalten. Nachbarn gibt es keine: der Wald auf der Rückseite, eine sommerliche Bade-Oase vor dem Haus, eine unverbaubare Panoramalage. Ein atemberaubender Blick auf die Berge lässt den Geist zur Ruhe kommen. Der 300 m² große, private Garten mit einem exklusiven Pool ist ein idealer Platz, um die Seele baumeln zu lassen und den Sommer zu genießen. Von der privaten Zirbenholzsauna aus genießen Chalet-Gäste den Blick in den Garten. Die einzigen „Zaungäste“ bei einem Bad im Außenwhirlpool sind die Berge. Auf der überdachten Terrasse mit offenem Kamin lassen sich lauschige Sommerabende verbringen. Zwei Schlafzimmer mit Natur-Eichenholzböden und eigenem Badezimmer, ein Kinderzimmer, eine große Küche mit einer gemütlichen Sitzecke und ein Wohnzimmer mit Panoramafenster, offenem Kamin und einem Esstisch für sechs Personen sind ebenso Teil der komfortablen Wohnwelt wie eine Galerie mit einem schönen Entspannungsplatz zum Lesen und eine private Garage. Das Verwöhnfrühstück wird im Chalet serviert. Während die Urlauber in Ruhe frühstücken, bringt täglich eine „gute Fee“ das Haus in Ordnung. Der Kühlschrank ist jeden Tag frisch gefüllt mit einer guten Brotzeit, Apfel- oder Topfenstrudel, Eis oder Kuchen – je nach Jahreszeit verwöhnt das Gastgeberteam mit Feinheiten aus der Küche. Die zahlreichen Restaurants und Gaststätten in der Umgebung laden zu einem kulinarischen Streifzug ein.

Bayern und Salzburg – Natur und Erlebnis mal zwei

Großgmain liegt nahe der Stadt Salzburg, direkt an der Grenze zu Bayern. Bad Reichenhall und Berchtesgaden sind schnell erreichbar. Das charmante Feriendorf im Grünen ist ideal, um sich an der frischen Luft zu erholen und die Sehenswürdigkeiten des Berchtesgadener Landes und Salzburgs zu erkunden. Wandern, Radfahren, Golfen, Bergsteigen, Klettern – was auch immer das Herz begehrt, ist rund um das Salzburg-Chalet möglich. Kulturliebhaber finden mit der Mozartstadt Salzburg eine Metropole mit Weltruf. Der berühmte Königssee liegt Unternehmungslustigen ebenso zu Füßen wie der Obersalzberg mit dem Kehlsteinhaus, der Hochgebirgs-Nationalpark Berchtesgaden, das „bayerische“ Meer, den Chiemsee, oder der Wolfgangsee, das Salzkammergut und vieles mehr.

Großes Leistungspaket

Zeit und Ruhe, das ist es, was das Salzburg-Chalet seinen Gästen schenkt. Das gemütliche und idyllisch gelegene Haus bietet eine selten exklusive Möglichkeit, sich rundum verwöhnen zu lassen und dennoch hundert Prozent Privatsphäre zu genießen. Hundebesitzer können ihren Vierbeiner gern in das Ferienhaus mitbringen. Die Nacht kostet ab 195 Euro pro Person. WLAN ist im gesamten Chalet kostenfrei.

Inklusivleistungen

Alleinige Nutzung des Ferienhauses mit allen Annehmlichkeiten, eigener beheizter Frischwasser-Whirlpool im geschützten Außenbereich (ganzjährig nutzbar), gemütliche handgemachte Zirbenholzsauna zur alleinigen Nutzung, Außenpool beheizt mit 5 x 10 Meter u. Gegenstromanlage zur alleinigen Nutzung (Mai bis Oktober), tägl. Verwöhnfrühstück zur gewünschten Uhrzeit im Ferienhaus, mittags oder abends auf Wunsch Spezialitäten frisch im Ferienhaus zubereitet, kuschelige Bademäntel u. Slipper, tägl. frische Handtücher u. Zimmerservice, kostenlose Kaffee- und Teebar im Ferienhaus, vollautomatische Kaffeemaschine inkl. Bohnenkaffee, Brotzeit u. hausgemachte Kuchen od. Spezialitäten tägl. frisch im Kühlschrank, Wein- und Getränke in der Minibar, 3 Flachbild-TV, Telefon, WLAN zur kostenlosen Nutzung, Garage