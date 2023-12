Schwabing: Bus prallt gegen Hauswand

Schleißheimerstraße – Ein zum Glück leerer Bus ist am Donnerstag gegen eine Hauswand geprallt. Sechs weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Busfahrer kam verletzt in eine Klinik.

Die erste Meldung über einen Verkehrsunfall kam per E-Call in der Integrierten Leitstelle an. Weitere Anrufer meldeten zusätzlich einen Verkehrsunfall, bei dem ein leerer Bus gegen eine Hauswand gefahren sei.

Die Leitstelle schickte Feuerwehr und Rettungsdienstkräfte zur Unfallstelle in der Schleißheimerstraße. Dort konnten die Einsatzkräfte mehrere beteiligte Fahrzeuge, sowie den an einer Hauswand stehenden Bus ausfindig machen. Der Busfahrer war noch in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehrleute verschafften sich über die hintere Bustür einen Zugang und versorgten zusammen mit den Kräften eines Notarzteinsatzwagens den 55-jährigen Fahrer. Er wurde anschließen über die hintere Türe aus dem Bus gerettet und in eine Münchner Klinik transportiert. Eine weitere Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Nach einer Erstversorgung musste sie glücklicherweise nicht transportiert werden.

Für die Rettungsarbeiten wurde die Schleißheimerstraße stadtauswärts zwischen der Clemensstraße und der Karl-Theodor-Straße gesperrt. Neben dem Bus wurden sechs weitere Fahrzeuge sowie mehrere Straßenschilder beschädigt.

Die Klärung der Unfallsursache sowie die Bewertung der Schäden am Gebäude wird durch die Polizei weiter bearbeitet. Die Höhe der entstandenen Schäden kann daher von der Feuerwehr nicht beziffert werden.