Schwabing: Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Opfer identifiziert

Wie bereits berichtet, wurde die Polizei am Donnerstag, 23.11.2023, um kurz vor 22.00 Uhr, über den Notruf informiert, dass eine Person beim Isarring unterhalb der Kleinhesseloher Brücke (Fußgängerbrücke) brennen würde. Passanten versuchten, die Person noch zu löschen. Es kam jedoch jegliche Hilfe zu spät, so dass letztendlich durch den verständigten Notarzt nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte schließlich festgestellt werden, dass die unbekannte männliche Person aufgrund einer Fremdeinwirkung verstorben ist. Die Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 11. Hierzu wurde zwischenzeitlich die Ermittlungsgruppe “Isarring“ gegründet.

Im Rahmen dieser Ermittlungen konnte nun das bislang unbekannte Opfer identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 78-jährigen Deutschen, der im Landkreis München geboren wurde und zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte. Der 78-Jährige war dazu dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt oder auch schon möglicherweise davor irgendwelche Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen können?

Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.