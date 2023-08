Schwabing: Nach sexueller Belästigung festgenommen

Am Freitag, 04.08.2023, gegen 15:35 Uhr, befanden sich eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Rottal Inn sowie eine 22-Jährige und eine 18-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in Nürnberg, in einem Linienbus.

Alle drei Frauen waren an der Haltestelle Scheidplatz zugestiegen und befanden sich stehend im Bus.

Kurz nachdem die drei Frauen zugestiegen waren, berührte eine männliche Person, die hinter den drei Frauen auf einem Sitzplatz saß, diese auf unsittliche Art. Alle drei Frauen verbaten sich dies und informierten den Busfahrer. Dieser verständigte den Polizeinotruf 110.

Als die Polizeibeamten eintrafen und den Täter aus dem Bus führen wollten, leistete dieser Widerstand und griff einen der Polizeibeamten an. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter wurde im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht.

Es handelt sich um einen 50-jährigen slowakischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 50-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 geführt.