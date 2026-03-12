Schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Morgen auf der Freisinger Landstraße gekommen. Der Fahrer eines roten VW Touran ist dabei von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurden um 7.22 Uhr zu einem Unfall auf der Freisinger Landstraße auf Höhe der Auensiedlung alarmiert. Ein 91-Jähriger war aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen in Folge frontal mit einem Baum zusammengestoßen. Durch die starke Beschädigung des Fahrzeugs kam es direkt nach dem Unfall zu einer massiven Rauchentwicklung im Bereich des Motors. Diese stellte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch als verdampfende Betriebsmittel dar.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Er war den massiven Verletzungen durch den Aufprall bereits erlegen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Bestatter bei der Bergung der Person. Insgesamt waren 22 Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte zirka dreieinhalb Stunden. Zur Betreuung von Angehörigen wurde in Absprache mit der Polizei ein Kriseninterventionsteam verständigt.