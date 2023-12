Schwimmen, Saunieren, Eislaufen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel

Die M-Bäder bieten ihren Badegästen auch an den Feiertagen einen Ort für sportliche und erholsame Stunden. Rund um Weihnachten und Silvester gelten folgende Öffnungszeiten:

Heiligabend, Sonntag, 24. Dezember

Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion sind bis 14 Uhr geöffnet.

1. Weihnachtstag, Montag, 25. Dezember

Es gelten die für Montag üblichen Öffnungszeiten. Das Bad Fors-tenrieder Park hat am 1. Weihnachtstag bis 22 Uhr geöffnet.

2. Weihnachtstag, Dienstag, 26. Dezember

Es gelten die für Dienstag üblichen Öffnungszeiten.

Silvester, Sonntag, 31. Dezember

Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion haben an Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

Neujahr, Montag, 1. Januar

Alle Hallenbäder, Saunen und der Eislauf im Prinzregentenstadion öffnen erst um 10 Uhr.

An gesetzlichen Feiertagen, an Heiligabend und Silvester ist in allen Saunen und Schwitzbädern gemischter Betrieb.

Alle Informationen zu den M-Bädern, zu Öffnungszeiten und Ein-trittspreisen unter www.swm.de./baeder