Sicherheitsdienstmitarbeiter vergewaltigt Frau in Hochschule

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 05:30 Uhr, ging eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München im Studienzimmer einer Münchner Hochschule ihrem Lernauftrag nach. Aufgrund Ermüdung hatte sie sich am späten Abend auf einer in dem Zimmer befindlichen Couch zum Schlafen hingelegt.

Während sie schlief legte sich ein 25-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter mit Wohnsitz in München zu der 22-Jährigen und führte sexuelle Handlungen an ihr aus.

Die 22-Jährige wandte sich im Anschluss an einen Bekannten, der sich im Erdgeschoss des Gebäudes befand. Dieser verständigte den Notruf 110 der Münchner Polizei, die kurz nach Eintreffen den 25-Jährigen noch am Tatort antreffen und festnehmen konnte.

Die 22-Jährige blieb bei dem Übergriff unverletzt.

Der 25-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.