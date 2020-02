Skimo-Worldcup – Individual: Davide Magnini und Alba De Silvestro gewinnen

Italien dominiert, Toni Palzer wird Fünfter im Individual

Dominierte das Schweizer Team den gestrigen ersten Tag des Skimo-Weltcups in Berchtesgaden, so tat dies ein anderes Team an Tag zwei: Die Italiener holten vier von sechs möglichen Podiumsplätzen in der Disziplin Individual. Bei den Herren blieb das Siegerpodest sogar komplett italienisch: Davide Magnini, Matteo Eydallin und Nadir Maguet holten die Plätze eins, zwei und drei. Bei den Damen kam die Italienerin Alba De Silvestro auf Platz eins gefolgt von Marianne Fatton aus der Schweiz und Marta Garcia Farres aus Spanien. Toni Palzer vom DAV Berchtesgaden holte nach seinem vierten Platz am gestrigen Tag heute Platz fünf. Mit 20 Sekunden auf Platz drei schlitterte er knapp am Podium vorbei.

Toni Palzer wird Fünfter

Über fünf Aufstiege, zwei Tragestrecken und fünf Abfahrten hinweg – insgesamt 1600 Höhenmeter – blieb Toni Palzer immer an der Spitzengruppe dran. Mal war er an vierter, mal an fünfter oder sechster Position. Hinten raus setzte sich eine Fünfergruppe ab – und einer darin war Palzer. Zum Schluss holte er alles aus sich raus und landete nur 20 Sekunden vom Podiumsplatz entfernt auf Rang fünf. Mit seiner Leistung kann der Starter für den DAV Berchtesgaden höchst zufrieden sein: Zweimal Top-Five in zwei Tagen ist ein absolutes Spitzenresultat. Entsprechend glücklich war Toni Palzer anschließend: “Ich habe mich extrem wohl gefühlt, ich habe das Maximale aus meinem Körper herausgeholt. Es war ein super Wettkampf heute mit wahnsinnig vielen Zuschauern an der Strecke.” Auch die anderen Mitglieder des deutschen Nationalteams lieferten gute Resultate ab – siehe Ergebnisse unten. Bundestrainer Thomas Bösl war sehr zufrieden: “Alle haben ihre Leistungen abrufen können, das ist gut fürs Selbstvertrauen. Darauf lässt sich aufbauen.”