So wurde der St. Patrick´s Day 2023 in München gefeiert

Trotz des schlechten Wetters fand das St. Patrick’s Day Festival wieder großen Anklang. Was einst vor über 20 Jahren mit einer Mini-Parade und ursprünglich 300 erwarteten Gästen begann, hat sich über die Jahre hinweg zur größten St. Patrick’s Day Parade auf dem europäischen Festland entwickelt. Heute kommen bis zu 50.000 Besucher zur Parade und feiern anschließend ein großes Irish-Bayerisches Fest.

Gestartet wurde wie immer in Schwabing, an der Münchner Freiheit, von wo aus es dann über die Leopold- und Ludwigsstraße zum Odeonsplatz ging. Insgesamt rund 63 Gruppen und knapp 1300 Teilnehmern haben die Parade in einen bunten, multikulturellen und prächtigen Festzug verwandelt.

Angeführt wurde die Parade vom diesjährigen 1. Grand Marshall Paul Daly – An Honoratioren mit dabei: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (Schirmherr), Dr. Nicholas O’Brien (Irischer Botschafter in Berlin), Timothy Liston (US-Generalkonsul in München) und Herr Prof. Dr. phil. h.c. mult. Erich Lejeune (Irlands Honorargeneralkonsul in Bayern und Thüringen).