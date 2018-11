Solln: Auto kracht in Schaufenster

München, 05.11.2018. Am späten Vormittag ist es in der Herterichstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Ein 83-jähriger Autofahrer wollte aus einer Parklücke ausparken und touchierte dabei einen stadteinwärts fahrenden Lieferwagen. Sein Mercedes Kleinwagen schleuderte daraufhin über den Gehweg und kam in einer Bankfiliale zum Stehen. Ein von dem schleudernden Auto aus der Verankerung gerissener Briefmarkenautomat traf eine vorbeigehende Passantin. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen am Kopf und an den Beinen. Sie kam in Begleitung des Notarztteams Großhadern mit dem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik. Die Beifahrerin des Pkw wurde im Fahrzeug eingeschlossen und von der Feuerwehr befreit. Fahrer und Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Münchner Krankenhäuser transportiert. Zwei weitere beteiligte Fußgänger erlitten einen Schock. Anschließend zog der Rüstwagen den Pkw mit einer Seilwinde aus dem Schaufenster. Das beschädigte Fenster wurde provisorisch verschalt und der betroffene Bereich abgesichert. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.