Sommer in der Stadt – Bühne im Isartor – Das Kulturprogramm

„Sommer in der Stadt“ Fünf magische Abende im Innenhof des Isartors vom28. Julibis 1. August 2020

Sommer in München – ist dieses Jahr ein besonderer Sommer, der nach Festen im Freien ruft. Und deshalb feiern wir fünf magische Abende im Innenhof des Isartors. Wir freuen uns alle sehr auf ein Wiedersehen mit KünstlerInnen und Publikum. Was drinnen noch nicht möglich ist, geht draußen umso besser. Wir folgen dem Motto unserer aktuellen Sonderausstellung: Musik, Krawall und andere schöne Künste.

Das Sommerabendprogramm (Änderungen vorbehalten):

Dienstag: 28. Juli 2020

Wir starten wir mit Musik und Kabarett vom Feinsten.

Mit dabei sind:

Helmut A. Binser Im “Hochsommer seines Lebens” kommt er aus der Oberpfalz ans Isartor.

Claudia Pichler mischte, vorgeblich unschuldig, letzten Herbst das Turmstüberl auf.

Sven Kemmler kredenzt einen Cocktail von Geschichten, mit dem man auch noch den

kleinsten Balkon zur geistigen Südsee geraten lässt.

Die “Lose Gruppe” um Maria Hafner und Florian Burgmayr verzaubert den ganzen Abend

mit ihrer schön verschobenen, zart gewagten Musik ganz nach dem Motto: Alois – oder

Nichts.

Beginn: 19.00 Uhr

Einlass: ab 18:00 Uhr

Mittwoch: 29. Juli 2020

Der Abend steht im Zeichen der “Saubande”, dem Valentin-Karlstadt-Förderverein.

Bele Turba interpretiert eigen und virtuos seit vielen Jahren die Rollen der Liesl Karlstadt im

Valentin-Karlstadt-Theater, neu mit Johann Anzenberger als „Karl Valentin“ an ihrer Seite.

Die beiden spinnen den roten Faden durch den Abend mit unterschiedlichen Valentin-

Karlstadt-Szenen.

Bumillo lässt es rauschen in Deutschlands südlichster oder Italiens nördlichster Stadt.

Eva Karl-Faltermeier ausgestattet mit Doppelnamen, Humor (das schließt sich nicht aus)

und bestem Kabarett.

Maria Peschek, frischgebackene Preisträgerin des Schwabinger Kunstpreises und

Saubandenvorstandsmitglied der „ersten Stunde“ mit ihrem großartigen Partner im Leben wie

auf der Bühne Helmut Dauner.

Christian Springer Weihnachten is! Quasi! Denn es geht wieder los. Der Meister aller

Kabarettklassen ist immer auf der richtigen Seite und zum Glück auch auf unserer.

Beginn: 19.00 Uhr

Einlass: ab 18:00 Uhr

Donnerstag: 30. Juli 2020

„Musik, Krawall und andere Schöne Künste“, so lautet die aktuelle Sonderausstellung und das Motto des Abends. Es krawallen mit: Sasebo, eine wilde Combo, Bayerisch-Japanisch-Anarchisch . Coconami,Sängerin Nami und Komponist Miyaji folgen japanisch, international, bayerisch, fein und feinsinnig.Evi Keglmaier, begleitet von Greulix Schrank hat schönste „Lieder ausGründen“. So heißt ihr hochgelobtes Debütalbum.Gudrun Mittermeierzaubert Lieder aus dem neuen Album „Seeheim“ das Ende Mai im Trikont-Verlag erschienen ist. Die Hochzeitskapellespielt furios in den Abend hinein und beendet ihn … irgendwann dann (spätestens um 22:00 Uhr)

Beginn: 18.00 Uhr (!)

Einlass: ab 17:00 Uhr

Freitag: 31. Juli 2020: Kinderprogramm

Endlich Ferien und endlich wieder Bayerische Märchen, Insektenkrimis und Café Unterzucker.

Für jede Aufführung gibt es extra Karten – 3 Euro pro Karte für alle

Von und mit Stephan Murr und Heinz-Josef Braun

15:00 –16:00 Uhr: Die Bayerischen Bremer Stadtmusikanten

17:00 -18:00 Uhr: Käfer Mary und Graf Bremsula –zusammen mit Johanna Bittenbinder

Ab 18.30 Uhr: Café UnterzuckerMusik für humorbegabte Familien mit Tobi Weber, Toni Gruber, Richard Oehmann

Samstag: 1. August 2020

Musik und Krawall-niemals genug! Eine dringende Empfehlung ans Isartor zu kommen.Honkytonk Movementbewegt sich wieder –und wie!

The Grexitsind noch nicht ausgetreten, sondern spielen eine zwingend vorgetragene Mixtur aus Punk-Blues, Rembetiko & Noise. Griechenland in Isar-Athen.Das Lunsentrio, Hank in der Beek und Nick McCarthy machen diesmal als Duo endlich Hanks Dichtkunst verständlich.

Maxi Pongratzpendelt zwischen Obergiesing und Oberammergau und heute solo runter ans Isartor. Lovebrain and Diskotäschchen(eigentlich „Lovebrain ́s Rose of Agra, Stringlane and Diskotäschchen, Mount Blakelock und die Orden der Nacht, supported by 85/86 CC, unspoken Space at Kreuz Giesing“) um Mathias Götz lässt die fünf magischen Sommerabende mit einer Mischung aus Horror-Filmmusik-Versatzstücken undtrunkenem New-Orleans-Jazz ausklingen.

Beginn: 18.00 Uhr (!)

Einlass: ab17:00 Uhr

Eintritt pro Abend:

5 Euro/Person

Für dasKinderprogramm am 31.7. – 3 Euro/Person und Veranstaltung

Wegen der geltenden Gesundheitregeln ist eine Kartenreservierung ausschließlich über München Ticket (online) oder telefonisch unter: 089-54818181 (Mo -Fr: 10:00 -17:00 Uhr)