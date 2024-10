Sperrengeschosses Münchner Hauptbahnhof: Raubdelikt in einem Zeitschriftenladen

Am Dienstag, 08.10.2024 gegen 14:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Zeitschriftenladen im Münchner Hauptbahnhof.

Der Mann begab sich in den Nebenraum, in dem eine Mitarbeiterin vor einer geöffneten Kasse stand. Der unbekannte Täter griff im Zuge eines Gerangels mit der Mitarbeiterin in die offene Kasse. Er entnahm hierbei Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Beim Verlassen des Ladens wurde der unbekannte Täter durch einen weiteren Angestellten (40 Jahre) aufgehalten. Der Mann schlug diesem mit der Faust in das Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin verständigte im Nachgang die Polizei. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ermittlung des Täters.

Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 178 cm groß, hellhäutig, durchschnittliche Statur, sehr kurze graue Haare, bekleidet mit einem langärmeligen, khakifarbenen Oberteil und einer blauen Jeans, spricht Deutsch und Englisch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sperrengeschosses des Münchner Hauptbahnhofs Beobachtungen machen können, die zur Aufklärung von Tat und Tatbeteiligten führen?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.