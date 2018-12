Sportereignisse, Politiker und Serien: Wonach hat Deutschland im Jahr 2018 gesucht?

Suchbegriffe des Jahres: WM und Daniel Küblböck

Persönlichkeiten des Jahres: Meghan Markle, Jan Ullrich und Hans-Georg Maaßen

Schlagzeile des Jahres: Mondfinsternis

Fragen des Jahres: „Wie oft war Frankreich Weltmeister“ und „Was tun gegen Eichenprozessionsspinner?”

Globaler Suchbegriff des Jahres: World Cup

12. Dezember 2018 ‒ Was für ein bewegtes Jahr: Das deutsche Eishockey-Team holt die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen, Frankreich wird Fußball-Weltmeister, während die Deutschen überraschend schon in der Vorrunde ausscheiden und erst 171 Tage nach der Bundestagswahl hatte Deutschland eine neu gewählte Regierung. Bevor das Jahr 2019 startet, ist es Zeit, durch die Perspektive der Google-Suche zurückzuschauen. Was sind die Themen, Begriffe und Fragen, die im Vergleich zum Vorjahr besonders häufig gesucht wurden?

Persönlichkeiten

Bei den Personen mit dem stärksten Anstieg im Suchinteresse liegt der vermisste Castingshow-Teilnehmer Daniel Küblböck ganz vorne. Auf Platz 2 folgt Herzogin Meghan Markle, deren Traumhochzeit mit Prinz Harry im Mai auch in Deutschland viele Menschen bewegt. Es folgen der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, die Sängerin Demi Lovato sowie Profi-Fußballer Mesut Özil. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, die Dschungelcamp-Teilnehmerin Tina York, Schauspiellegende Sylvester Stallone und Sängerin Ella Endlich können sich in den Top 10 platzieren.

Daniel Küblböck Meghan Markle Jan Ullrich Maaßen Demi Lovato Özil Seehofer Tina York Sylvester Stallone Ella Endlich

Schlagzeilen

Die Schlagzeilen spiegeln die unterschiedlichen Themen wider, die Deutschland im Jahr 2018 bewegt haben. An der Spitze landet die Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 – die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Darauf folgt die Schlagzeile um den Wechselkurs „Euro Lira“. Das Rekordtief der türkischen Lira sorgt für sprunghaft steigendes Suchinteresse. Weitere stark gefragte Themen sind die königliche Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle und die Stadt Chemnitz.

Mondfinsternis Euro Lira Hochzeit Harry Meghan Chemnitz Hambacher Forst Hessen Wahl Landtagswahl Bayern DSGVO Kate Baby Thailand Höhle

Suchbegriffe

Vergangenes Jahr erzielte der Begriff „WM-Auslosung“ den größten Anstieg im Suchinteresse und wurde damit Suchbegriff des Jahres 2017 in Deutschland. Auch 2018 regiert in Deutschland wieder König Fußball: Diesmal liegt der Suchbegriff „WM“ an der Spitze. Darauf folgen drei Persönlichkeiten, deren Suchpopularität 2018 einen tragischen Hintergrund hat: Daniel Küblböck, Jens Büchner und Avicii.

WM Daniel Küblböck Jens Büchner Avicii Medaillenspiegel Olympia Meghan Markle Mondfinsternis Euro Lira Hochzeit Harry Meghan

Sportevents

Deutschland ist eine Fußballnation ‒ da liegt es auf der Hand, dass „WM“ nicht nur der Top-Suchbegriff des Jahres ist, sondern auch unter den Sportevents 2018 ganz vorne liegt. Direkt darauf folgen „Medaillenspiegel“ und „Olympia“.

WM Medaillenspiegel Olympia Deutschland Schweden Handball EM Nations League Olympia Eishockey Leichtathletik EM EM 2020 Public Viewing

Serien

Unter den Top-Aufsteigern der Serien 2018 belegen deutsche Produktionen die ersten drei Plätze und lassen US-amerikanischen Serien hinter sich. So ist „Babylon Berlin“ auf Platz eins, dicht gefolgt von den beiden ZDF-Serien „Bad Banks“ und „Tannbach“. Die Netflix-Hits „Haus des Geldes“ und „Altered Carbon“ runden die Top 5 ab.

Babylon Berlin Bad Banks Tannbach Haus des Geldes Altered Carbon The Good Doctor Young Sheldon Lost in Space Gestüt Hochstetten Weissensee

Abschiede

Wie jedes Jahr mussten wir uns auch 2018 von vielen deutschen und internationalen Persönlichkeiten verabschieden. Der verstorbene „Auswanderer“ Jens Büchner liegt in der entsprechenden Liste vor den Musikern Avicii und Mac Miller.

Jens Büchner Avicii Mac Miller Stephen Hawking Stan Lee XXXTentacion Martin Haas Dieter Thomas Heck Anthony Bourdain Aretha Franklin

„Eichenprozessionsspinner was tun?” – Die Fragen des Jahres 2018

Immer mehr Menschen geben ihre Suche in Form einer ganzen Frage bei Google ein. So landet bei den Was-Fragen „Eichenprozessionsspinner was tun?“ ganz vorne. Deutschland hat so intensiv nach einer Bekämpfungsmethode für einen Schmetterling aus der Familie der Zahnspinner gefragt, dass diese Frage auf Platz eins gelandet ist, direkt gefolgt von „Was hilft gegen Wespen?“ ‒ eine Frage, die in diesem Jahr ganz Deutschland beschäftigt hat.

Im Juli diesen Jahres konnte man die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts beobachten. Je nachdem, von wo aus die Mondfinsternis beobachtet wurde, konnte gleichzeitig die Internationale Raumstation ISS am Himmel entdeckt werden. Das ist ein Grund, weshalb die Fragen „Wo ist der Mond?“ (Platz 1) und „Wo ist die ISS?“ (Platz 2) unter den Wo-Fragen ganz vorne landeten. Und mit Alexander Gerst als Kommandant der ISS bekommt dieses Thema erst recht viel Aufmerksamkeit.

Dass 2018 ein WM-Jahr war, spiegelt sich ebenfalls in den Wo-Fragen wider. Auf dem dritten Platz landet die Frage „Wo liegt Uruguay?“. Die Mannschaft galt lange Zeit als Geheimfavorit in der Weltmeisterschaft, Die Top 5 komplettieren die Fragen „Wo läuft heute Fußball?“ und „Wo spielt Neymar?“.

Das Fußball-Thema zieht sich auch durch die am stärksten aufsteigenden Wie-Fragen: „Wie oft war Frankreich Weltmeister“ liegt auf Platz 1, „Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen“ folgt auf Platz 2. Im April diesen Jahres kam das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate auf die Welt. Nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch Deutschland wollte wissen „Wie heißt der Sohn von Kate und William?“ (Platz 3).

Was-Fragen

Eichenprozessionsspinner was tun? Was hilft gegen Wespen? Was sind Permanenzen? Was ist mit Daniel Küblböck? Was bedeutet rs? Was hat Maaßen gemacht? Was ist in Chemnitz passiert? Was tun bei Hitze? Was sind Bitcoins? Was passiert bei einer Mondfinsternis?

Wo-Fragen

Wo ist der Mond? Wo ist die ISS? Wo liegt Uruguay? Wo läuft heute Fußball? Wo spielt Neymar? Wo ist Martin Schulz? Wo liegt Kroatien? Wo entspringt der Rhein? Wo regnet es gerade? Wo liegt Bali?

Wie-Fragen

Wie oft war Frankreich Weltmeister? Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen? Wie heißt der Sohn von Kate und William? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Wie lange bleibt die Hitze? Wie viele Zeitzonen gibt es? Wie alt ist Thomas Müller? Wie heißt Bibis Sohn? Wie heißt das WM Maskottchen? Wie alt ist Prinz Harry?

Globale Suchtrends ‒ danach suchte die Welt

Auch in den weltweiten Google-Such-Trends des Jahres liegt „World Cup“ an der Spitze. Das Naturereignis „Hurricane Florence“ belegt Platz 2, gefolgt von „Mega Millions Result“ (Platz 3) und der „Royal Wedding“ auf Platz 4.

Globale Schlagzeilen

World Cup Hurricane Florence Mega Millions Result Royal Wedding Election Results Hurricane Michael Kavanaugh Confirmation Florida Shooting Greve dos caminhoneiros Government Shutdown

Isabelle Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab: „Das Jahr 2018 war in Deutschland und weltweit geprägt von vielen unterschiedlichen Ereignissen und Persönlichkeiten – und die Suchbegriffe des Jahres geben uns eine einmalige Perspektive darauf. Bereits zum 18. Mal veröffentlichen wir heute diese Listen, die in über 70 Ländern mit hunderten von Top10-Listen erscheinen. In Deutschland waren die Suchanfragen vor allem geprägt von den sportlichen Großereignissen Olympia und der Fußball-Weltmeisterschaft. Daneben sorgten aber auch gesellschaftliche Höhepunkte wie die royale Hochzeit von Harry und Meghan und lokale politische Ereignisse wie die Wahlen in Hessen und Bayern für sprunghaft ansteigendes Suchinteresse bei Google.“

Alle Listen für Deutschland und die Welt sind abrufbar unter google.de/2018.

Was sind die Google Trends?

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, die Nutzer im Laufe des Jahres getätigt haben. Zusätzlich zu den Jahrestrends mit den Höhepunkten des Jahres 2018 können wir mit unseren Tools weitere Einblicke in globale, regionale, aktuelle und vergangene Suchtrends geben. Dabei können unsere Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden.

Alle hier veröffentlichten Listen sind „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres 2018. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2018 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert.

Google Trends: Tipps der Experten vom Google News Lab

Jeder kann unsere Trend Tools unter google.de/trends verwenden, um damit zu lernen, zu forschen oder auch einfach zu spielen. Die Google Trends Daten können auf unterschiedliche Art und Weise gefiltert werden: nach Thema (Stichworte, Suchen, Rubriken etc.), Zeit (Stunde, Minute, etc.), Ort (Land, Stadt) und nach Sprache. Nutzen Sie die öffentliche Google Trends Explore Seite, um eigene Abfragen zu machen oder folgen Sie unserem Twitter Account @GoogleTrends.