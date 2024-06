SportScheck RUN München: Busumleitungen im Bereich Englischer Garten und Schwabing

Wegen der Veranstaltung „SportScheck RUN München“ muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) von Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr bis Sonntag, 30. Juni, ca. 18 Uhr mehrere Buslinien im Bereich des Englischen Gartens und in Schwabing umleiten.

Der Bus 54 wird zwischen Münchner Freiheit und Mauerkircherstraße über den Isarring umgeleitet. Dadurch entfällt der Abschnitt Hohenzollernstraße –Chinesischer Turm. Die Haltestelle Tucherpark wird in beiden Richtungen seitenverkehrt angefahren. Zusätzlich hält der Bus auf der Umleitungsstre-cke an den Haltestellen Potsdamer Straße, Dietlindenstraße und Osterwald-straße der Linie 59.

Der CityRing 58/68 wird zwischen Von-der-Tann-Straße und Mauerkircher-straße über die Prinzregentenstraße umgeleitet. Der Abschnitt Universität – Tivolistraße entfällt.

Der Bus 154 wird zwischen Universität und Mauerkircherstraße über die Prinzregentenstraße umgeleitet. Dadurch entfällt der Abschnitt Siegestor – Tivolistraße.

Die Nachtlinien N40, N41 und N45 werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Maximiliansplatz und Münchner Freiheit umgeleitet. Die Haltestellen Siegestor, Georgenstraße und Hohenzollernplatz entfallen in beiden Richtungen. In Richtung Münchner Freiheit entfällt zusätzlich die Hal-testelle Odeonsplatz. Auf der Umleitungsstrecke werden teilweise Haltestel-len der NachtTram N27 sowie der Buslinien 53 und 153 angefahren.

Die Nachtlinien N43 und N44 werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwi-schen Münchner Freiheit und Tivolistraße über den Isarring umgeleitet. Dadurch entfällt der Abschnitt Hohenzollernstraße – Chinesischer Turm. Zusätzlich hält der Bus auf der Umleitungsstrecke an den Haltestellen Potsdamer Straße, Dietlinden-straße und Osterwaldstraße der Linie 59 und Tucherpark der Linie 54.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.