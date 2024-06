Stadt lädt ein zum Rathaus-Clubbing „18.jetzt“

Am Samstag, 29. Juni, wird das Rathaus wieder zur Party-Location. Unter dem Motto „18.jetzt“ lädt die Stadt von 20.30 bis 3 Uhr junge Münchner*innen zum Rathaus-Clubbing ein – als nachträgliches Geburtstagsgeschenk für alle, die im vergangenen Jahr 18 Jahre alt und damit volljährig geworden sind.

Gegen 20.30 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter im Prunkhof des Rathauses die jungen Gäste offiziell begrüßen. Danach wartet auf die Besucher*innen bis 3 Uhr ein Fest mit Sounds von bekannten DJs, Jugendpolitik, Filmprogramm, Gewinnspielen und vielem mehr. Dancefloors im Rathaus sowie im Prunkhof bieten für jeden Musikgeschmack die richtige Location – von HipHop bis Electronic Dance Music. DJs aus angesagten Münchner Clubs legen auf. Wer zwischendurch etwas Abkühlung braucht oder Hunger verspürt, der ist im Wirtschaftshof richtig. Dort lädt ein Biergarten mit Fusionsküche der Levante-Region und japanischem Essen ein. Und das ist längst nicht alles: Beim Quiz der Bezirksausschüsse gibt es tolle Preise zu gewinnen. Zudem werden ab 22 Uhr wieder Kurzfilme von jungen Filmschaffenden aus München gezeigt. Im Kleinen Sitzungssaal lädt bei Play Jam die ComputerSpielAkademie zum Zocken mit Konsole und VR-Brille ein. Außerdem verzaubern „Magic in Motion“ mit Stelzenläufern, Akrobaten, Hula Hoop und Jonglage die Besucher*innen.

Natürlich stehen beim Rathaus-Clubbing auch Mitglieder des Stadtrats und der Bezirksausschüsse für Gespräche bereit, informieren über ihr Engagement und nehmen Anregungen und Wünsche entgegen. Im Großen Sitzungssaal des Rathauses geht es darüber hinaus beim Talk in der Polit-Lounge des Kreisjugendrings ab 20.30 Uhr um das Thema Nachhaltige Mobilität.

Alle, die zwischen dem 2. Juli 2023 und dem 29. Juni 2024 18 Jahre alt geworden sind beziehungsweise dieser Tage noch werden, haben freien Eintritt beim Rathaus-Clubbing. Sie müssen nur den Gutschein, der ihnen von der Stadt zugeschickt wurde, an einer der Vorverkaufsstellen von München Ticket einlösen. Sollten am Veranstaltungstag noch Tickets übrig sein, können alle anderen, die mitfeiern wollen, sofern sie bereits volljährig sind, sich eine Eintrittskarte für 10 Euro an der Abendkasse besorgen. Weitere Infos zum Rathaus-Clubbing gibt es unter www.18jetzt.de. Der Zugang zum Prunkhof ist barrierefrei. Für zusätzliche Unterstützung steht der Ordnungsdienst zur Verfügung.