Stadt stärkt den Tierschutz in München

Das Kreisverwaltungsreferat will die Lage der Tiere in der Landeshauptstadt weiter verbessern. Künftig kümmert sich eine*n Tierschutzbeauftragte*r um das Wohl der Tiere in München. Das hat die Vollversammlung des Stadtrats heute beschlossen. Die Stelle soll bestehende städtische Aktivitäten bündeln und beispielsweise mit dem Veterinäramt und der Natur- und Artenschutzbehörde zusammenarbeiten. Zusätzlich ist eine Vernetzung mit den Bezirksausschüssen, Tischschutzstellen auf Landesebene sowie mit Vereinen und Verbänden geplant.

Die neue Stelle wird mit einem jährlichen Budget von 10.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen ausgestattet und aus einer bereits bestehenden entwickelt, um den städtischen Haushalt nicht weiter zu belasten. „Ich freue mich, dass wir unser ohnehin schon großes Engagement im Bereich des Tierschutzes trotz der schwierigen Haushaltslage ausbauen können“, sagt Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl.