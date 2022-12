Stadtbibliothek und MVHS am Harras: Generalsanierung beschlossen

Die Münchner Stadtbibliothek Sendling und die Außenstelle der Münchner Volkshochschule (MVHS) bekommen ein frisch saniertes Zuhause am Harras an der Albert-Roßhaupter-Straße. Die beiden Kultureinrichtungen sind wichtige Anlaufpunkte für die rund 100.000 Münchner*innen aus den Stadtvierteln Sendling und Westpark. Der Stadtrat hat jetzt den Projektauftrag für die Generalinstandsetzung des Gebäudes für 38 Millionen Euro beschlossen. Die bestehende Gebäudehülle soll komplett erneuert und gedämmt werden. Außerdem wird der Kubus an die Nachbarhausbebauung angepasst, das 4. Obergeschoss wird erweitert und das 5. Obergeschoss aufgestockt. Dadurch entstehen zusätzliche Flächen – insgesamt stehen den Nutzer*innen künftig rund 2.600 Quadratmeter zur Verfügung.

Kulturreferent Anton Biebl: „Wir haben am Harras einen bestens erreichbaren Standort für unsere Bildungsangebote. Nun werden wir die Räume der Münchner Stadtbibliothek und der Münchner Volkshochschule zeitgemäß weiterentwickeln und erweitern können. Nach und nach frischen wir unsere kulturelle Infrastruktur auf, ergänzen sie und gestalten so eine lebenswerte Stadt mit.“

Das Kommunalreferat hat dem Stadtrat die Generalinstandsetzung als wirtschaftlichste und nachhaltigste Alternative empfohlen. Es wird die MVHS auch bei der Standortsuche und Anmietung von Interimsflächen unterstützen.

Kommunalreferentin Kristina Frank: „Mit diesem Projekt schaffen wir noch mehr Raum im Münchner Süden – zum Lesen und zum Lernen. Das Gebäude am Harras prägt das Stadtbild – in diesem Bewusstsein und im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir uns für eine Generalinstandsetzung entschieden. Und natürlich bleibt der Lesegarten auf der Westseite des Gebäudes erhalten.“