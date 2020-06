Stadtgründungsfest 2020: Stadtforschungsspiel für Kinder

Das Stadtgründungsfest wurde für dieses Jahr abgesagt und gleich dazu das Kinderprogramm, welches die letzten Jahre immer im Alten Hof mit seinen historischen Werkstätten, seiner mittelalterlichen Hofküche, dem Waschhaus und einem historischen Kriminalfall die Kinder einlud der Geschichte Münchens nachzuspüren.

Die Umstände haben uns veranlasst, eine neue Form zu wählen: Ein Stadtforschungsspiel, das Kinder, mit Freunden oder der Familie anhand eines Spielbogens durch die Altstadt führt. Auch wenn die Mauern der ersten Stadtbefestigung nicht mehr oberirdisch zu sehen sind, kann man ihren Verlauf im Straßenbild auch heute noch gut nachverfolgen und spannende Entdeckungen machen:

UNTERWEGS, WO FRÜHER MAUERN STANDEN

heißt das Stadtforschungsspiel zum Stadtgründungstag 2020.

Am 13. + 14. Juni geht es los, jeweils von 10 – 18 Uhr startet das Spiel im Alten Hof. An den beiden Tagen und nochmals am 20. Juni wartet eine der Marktfrauen vom ehemaligen Eier- und Kräuterlmarkt als historische Figur auf die Kinder.

Falls jemand an diesem Wochenende keine Zeit hat: Das Stadtforschungsspiel kann man bis zum 8. September machen, also auch in den Sommerferien, wann immer man Zeit und Lust hat.

Den Spielbogen gibt es kostenlos im Infopoint – Museen & Schlösser in Bayern im Alten Hof: jeweils Montag bis Samstag von 10 – 18 Uhr (Sonn- und Feiertage geschlossen).

Wem dies nicht möglich ist, kann sich den Spielbogen auch zuschicken lassen:

Kultur & Spielraum e.V., Tel. 089/ 341676, info@kulturundspielraum.de