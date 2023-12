Stadtrat bewilligt 91 zusätzliche Stellen für die Feuerwehr

Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung die Weichen für die Sicherung der Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr gestellt und 91 zusätzliche Stellen bewilligt, die in den Jahren 2024 und 2025 eingerichtet werden sollen. Damit kann nun einer der letzten noch offenen Aspekte zur Erreichung einer EU-konformen Arbeitszeitregelung bei der Feuerwehr aufgegriffen werden. Die Leistung von Brandsicherheitswachdiensten wird in mehreren Schritten in ein arbeitszeitrechtskonformes Dienstplanmodell integriert. „Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Berufsfeuerwehr und der Fortbestand des traditionellen 24-stündigen Wachdienstmodells im Feuerwehreinsatzdienst gesichert“, freut sich Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl.