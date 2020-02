Stark alkoholisierte 15-Jährige stürzte vom Bahnsteig in den Gleisbereich

Am Freitagabend (14. Februar 2020) stürzte eine stark alkoholisierte 15-Jährige am S-Bahnhaltepunkt Neugilching in den Gleisbereich. Mit Schürfwunden und leicht verletzt wurde sie aus den Gleisen geborgen und vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Eine 15-jährige Deutsch-Ungarin stürzte am S-Bahnhaltepunkt Neugilching aufgrund starker Alkoholisierung vom Bahnsteig in den Gleisbereich. Die dabei leicht Verletzte wurde aus dem Gleisbereich geborgen, vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Münchner Klinik transportiert. Bei der Sendlingerin wurde ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille gemessen.