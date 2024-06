Starkregen im Stadtgebiet (Update) – Hochwassermeldestufe 2 der Isar überschritten

Durch die lang andauernden Regenschauer ist es im Stadtgebiet München zu zahlreichen Einsätzen gekommen. Straßen mussten gesperrt werden. Am Samstagabend wurde die Hochwassermeldestufe 2 der Isar überschritten.

Zahlreiche Einsätze beschert das Starkregenereignis der Feuerwehr München. Seit Samstag 6.00 Uhr am Morgen wurden mehr als 290 Einsätze im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet. Den größten Teil der Einsätze bilden vollgelaufene Keller oder Tiefgaragen. Auch einige Bäume fielen durch den aufgeweichten Boden um. Besonders nennenswert sind hier zwei entwurzelte Bäume am Montgelasberg. Eine viel dabei auf die Trambahnoberleitung. Er wurde von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter abgetragen. Die Standsicherheit eines weiteren großen Baumes war ebenfalls nicht mehr gegeben. So musste auch dieser Schritt für Schritt abgeschnitten werden. Allein hier waren die Einsatzkräfte fünf Stunden beschäftigt. Die Montgelasstraße war für die Arbeiten komplett gesperrt.

Das Einsatzgeschehen dauert weiterhin an. Vor Probleme stellt die Einsatzkräfte vor allem der gestiegene Grundwasserspiegel, der in die Häuser drückt. Die Isar führt weiterhin Hochwasser und ist über die Ufer getreten. Alle Sperrungen bleiben bestehen. Am Uferbereich besteht weiterhin Lebensgefahr.