Start der Münchner Sommerbadsaison

Ein Feiertag zum Start: Am Mittwoch, 1. Mai, hat die Sommerbadsaison 2019 in München begonnen. Wie immer machte das Schyrenbad den Auftakt. Seit heute, Donnerstag, 2. Mai, gilt hier erstmals eine neue frühmorgendliche Öffnungszeit: Bis Ende August können Frühschwimm-Begeisterte unter der Woche bereits um 7 Uhr morgens ins Schyrenbad – und das bei jedem Wetter. Damit möchten die SWM Berufstätigen einen sportlichen Start in den Tag „unter freiem Himmel“ ermöglichen. Und am Abend kann in allen Münchner Sommerbädern bis 20 Uhr geschwommen werden, an kühlen oder regnerischen Sommertagen bis 19 Uhr.

Im Lauf des Mai komplettieren die anderen sieben Sommerbäder das Freizeitangebot der SWM:

Mittwoch, 8. Mai: Dantebad

Samstag, 11. Mai: Freibad West, Michaeli-Freibad, Prinzregentenbad.

Samstag, 18. Mai: Ungererbad, Naturbad Maria Einsiedel. Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt): Bad Georgenschwaige.

Offizielles Saisonende ist am Montag, 9. September, dem letzten Tag der Sommerferien. Schöne Herbsttage lassen sich aber auch danach noch badend genießen: Denn das Schyrenbad geht in die Verlängerung: Bis einschließlich Montag, 30. September, lädt es zum Baden und Sonnen ein. Damit ist das Schyrenbad Münchens „Frühlings-Sommer-Herbstbad“ unter freiem Himmel.

NEU: Saisonverlängerung und Frühschwimmer

Das Schyrenbad liegt mitten in der Stadt. Gerade hier gibt es einen hohen Anteil sportlicher Schwimmerinnen und Schwimmer. Die SWM werden den besonderen Ansprüchen an ein Sommerbad im dichten, innerstädtischen Umfeld gerecht: Es öffnet als Erstes und bleibt am längsten in Betrieb. So können Schwimmerinnen und Schwimmer vom Frühling bis zur Wiesn im Herbst ihre Bahnen ziehen und schöne Tage genießen. Mit dem neuen Frühschwimmen von Mai bis August ab 7 Uhr morgens ermöglichen die SWM Berufstätigen einen sportlichen Start in den Tag.

Die Öffnungszeiten des Schyrenbads

Mai bis August Montag bis Freitag: 7 bis 20 Uhr

Samstag/Sonn-/Feiertag: 9 bis 20 Uhr < 25°C oder Dauerregen: bis 19 Uhr

September Montag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr Freitag bis Sonntag 9 bis 19 Uhr

Die Öffnungszeiten der anderen Münchner Sommerbäder

Mai bis August Montag bis Donnerstag: 10 bis 20 Uhr Freitag bis Sonntag: 9 bis 20 Uhr < 25°C oder Dauerregen: bis 19 Uhr September Montag bis Donnerstag: 10 bis 19 Uhr Freitag bis Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Dante-Stadionbereich bei jedem Wetter: 7.30 bis 23 Uhr

Frühschwimmertage: 7 bis 23 Uhr

Frühschwimmer in den Sommerbädern ab 7 Uhr

Schyrenbad Montag bis Freitag

Dantebad (Stadion) Montag, Mittwoch, Freitag

Prinzregentenbad Dienstag, Donnerstag

Schlechtwetterregelung (wenn es kalt und nass sein sollte) bis 19 Uhr geöffnet Prinzregentenbad, Bad Georgen-schwaige, Ungererbad, Schyrenbad geschlossen Freibad West, Michaeli-Freibad, Naturbad Maria Einsiedel, Dante-Sommerbad

Die Öffnungszeiten werden jeweils einige Tage im Voraus auf www.swm.de veröffentlicht

Die Eintrittspreise der Sommerbäder bleiben günstig: Erwachsene zahlen 4,60 Euro (mit M-Bäderkarte: 4,14 Euro), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben in diesem Jahr freien Eintritt. Die M-Bäder bitten junge Badegäste ab 16 Jahren ihren Personalausweis oder einen anderen Lichtbildausweis dabei zu haben.

Besonderes im Sommer 2019

Prinzestrand

Bequem im Liegestuhl entspannen oder Beachvolleyball spielen – im Prinzregentenbad ist das möglich.

Kino am Olympiasee

Vom 16. Mai bis 14. September gibt es wieder OpenAir-Kino auf die Liegewiese der Olympia-Schwimmhalle – in diesem Jahr mit Multivisions-Shows und einem Sommerfestival mit dem DAV.

Weiterhin gibt’s Love-Seats, Cocktails und die gewohnte große Speisenauswahl. Und das ganze Vergnügen ist nachhaltig: das Fleisch kommt von regionalen und Bio-Partnern. M-Ökostrom macht den Kinospaß 100 Prozent klimaneutral. Tickets und Informationen gibt’s auf www.kinoamolympiasee.de.

Mitmachen: Qi Gong im Südbad und Schyrenbad

Das kostenlose Angebot kombiniert dynamische Übungen und Meditation. Ab 2. Mai bei gutem Wetter donnerstags um 10 Uhr im Südbad und um 11.15 Uhr im Schyrenbad.

Hallenbäder & Saunen auch im Sommer geöffnet

Die Hallenbäder und Saunen der SWM sind den ganzen Sommer hindurch geöffnet (Ausnahme Revision; Zeitplan: www.swm.de). Außenbereiche und Außenbecken ergänzen die Angebote. Als besonderes Sommerangebot heben die SWM vom 1. Mai bis einschließlich 31. August die Zeitbegrenzung in allen M-Saunen auf.

Die M-Bäder wünschen allen Badegästen sonnige Stunden und viel Spaß in den Münchner Sommerbädern!