Stephanie Jacobs ab 15.09.2020 im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Die bisherige Leiterin des Referates für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, Stephanie Jacobs, wechselt zum 15.09.2020 in das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. „Ich bin sehr erfreut darüber, eine gesundheitspolitisch absolut erfahrene und auch mit unserem Haus gut vertraute Fachfrau gewinnen zu können“, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Montag in München.

Die 43-jährige Stephanie Jacobs war bereits in der Zeit von 2005 bis 2015 in verschiedenen Funktionen im damaligen Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit/Verbraucherschutz tätig. Sie wechselte am 01. September 2015 als Referentin im Bereich Gesundheit und Umwelt zur Landeshauptstadt München. Melanie Huml: „Mit Stephanie Jacobs stärken wir kurz vor der nächsten wichtigen Phase in der Bewältigung der Corona-Pandemie das Team versierter Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten in meinem Ministerium.“

Stephanie Jacobs: „Mein Dank gilt vor allem meinen bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das in den letzten fünf Jahren gemeinsam Erreichte und für den Zusammenhalt gerade in schwierigen Zeiten wie zuletzt. Gleichzeitig freue ich mich aber auch darauf, gerade diese Expertise und meine Erfahrung als Gesundheitsreferentin einer bevölkerungsstarken Großstadt in meiner neuen Verwendung einbringen zu können.“