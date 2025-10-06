Straßenreinigung während des Oktoberfests 2025 – 93 Tonnen Müll auf dem Festgelände entsorgt

Das Oktoberfest 2025 erforderte wieder einen umfangreichen Einsatz der Straßenreinigung des Baureferats. Neben den Sonderschichten beim Einzug der Wiesnwirte und dem Trachtenumzug herrschte jede Nacht ab circa zwei Uhr Hochbetrieb. Pünktlich bis um acht Uhr morgens war das gesamte Festgelände wieder in einwandfreiem Zustand. Insgesamt wurden heuer 93 Tonnen Müll (2024: 72 Tonnen) zusammengekehrt und abtransportiert; der Wasserverbrauch zur Säuberung der Verkehrsflächen auf dem Festgelände betrug insgesamt rund 1.750 Kubikmeter. Pro Nacht waren bis zu 30 Mitarbeiter sowie ein großes Aufgebot an technischem Gerät im Einsatz.

Im Anschluss an das Festgelände wurde täglich das Straßenumfeld gereinigt. Hier sind etwa 55 Tonnen Müll (2024: 36 Tonnen) angefallen. Auch tagsüber wurden auf dem Festgelände ein Elektrofahrzeug und eine Kleinkehrmaschine eingesetzt, soweit die Besucherströme dies zuließen.