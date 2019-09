Streetlife Festival am 7. und 8. September: Freiraum statt Verkehrsraum beim größten Nachhaltigkeitsfestival Deutschlands

Freiraum für die Kreativität der BewohnerInnen, ein breites kulturelles Angebot, Flächen zur Erholung und zur sportlichen Betätigung – lebenswerte Städte entstehen durch diese Möglichkeiten und eine Vielfalt der Flächennutzung. Wie all das auf Straßen aussehen kann, die sonst stark befahren werden, zeigt das Streetlife Festival von Green City e.V. am 7. und 8. September 2019 in der Münchner Ludwig- und Leopoldstraße.

Die BesucherInnen des größten Nachhaltigkeitsfestivals Deutschlands können am zweiten Septemberwochenende Münchens Leopold- und Ludwigstraße neu erleben und dabei erfahren, wie vielseitig öffentlicher Raum genutzt werden kann. Als Hauptpartner des Festivals informiert das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz am Odeonsplatz über Klimaschutz und Klimaanpassung. Am Samstag, 7. September startet das Streetlife Festival um 16:00 Uhr und geht bis 02:00 Uhr, am Sonntag, 8. September können es die BesucherInnen von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr genießen.

Sieben Bereiche bieten Freiraum für Kreativität, zum Entspannen, zum Austauschen und Mitmachen: Mit „Klimawandel meistern“ informiert die Bayerische Klimaallianz FestivalbesucherInnen am Odeonsplatz über den Klimawandel und die Erderwärmung, insbesondere über deren Auswirkungen in Bayern. Im Bereich „Alternative Mobilität“ dreht sich alles um die Fortbewegung der Zukunft: Dort präsentieren sich Roller Sharing-Systeme mit Elektromotor, Carsharing-Angebote oder die neuesten Innovationen im Bereich E-Mobilität – viele davon können auf einem Testparcours auch gleich ausprobiert werden. Das „Ludwigstadion“ hält BesucherInnen mit Kletterturm, Pop Up-Yoga und einem Testareal für BMX-Räder sowie einem Slalomkurs für Skater in Bewegung. Auf dem „FairWertBasar“ werden ökologisch produzierte oder handgefertigte Produkte angeboten, während sich der Themenbereich „Space Invaders“ um Stadtgestaltung dreht und mit einem Breakdance-Contest sowie Tüftler- und Repair-Cafés zum Mitmachen einlädt. Mit dem „GerechtEck“ bietet ein neuer Sozialbereich neben einem Kinderland auch Street Science-Vorträge der TU München an. Der Bereich „Umwelten“ bietet unzählige Möglichkeiten, sich über Klima-, Tier- und Naturschutz zu informieren.

Wer sich zurücklehnen will, ist auf der begrünten „Green City-Insel“ am Geschwister-Scholl-Platz richtig. Dort können sich die BesucherInnen außerdem auf der Green City Skybar bei einem kühlen Drink einen Überblick über das Festival verschaffen. Wer etwas vom Grün des Festivals mit nach Hause nehmen möchte, wird bei der Pflanzentauschbörse am Infostand von Green City e.V. fündig. Auch dass Green City nicht nur das Streetlife Festival, sondern jährlich über 150 Veranstaltungen organisiert, erfahren die BesucherInnen am Geschwister-Scholl-Platz. Hier können sie sich über die Projekte des Umweltvereins Green City e.V. und dessen Tochterfirma Green City AG informieren und direkt mit den MitarbeiterInnen ins Gespräch kommen.

Das ganze Programm gibt es auf www.streetlife-festival.de.