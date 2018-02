Sunrise Avenue spielen am 22.06.2018 auf dem Königsplatz München!

Sunrise Avenue…machen die Sensation perfekt und kündigen ein Open Air am 22.06.2018 auf dem Königsplatz an! Samu Haber freut sich besonders auf dieses Open Air, er ist ein bekennender München-Fan, wie er in einem Interview verriet: „Ich war schon oft in München, denn dort ist mein lieber Papa geboren. Es ist wirklich eine coole Stadt, wo man Musik, Sport und Industrie hat. Die Alpen sind ganz in der Nähe, das Wetter ist normalerweise ziemlich gut – und die Leute wissen, wie man Party macht!“ Ziemlich genau drei Jahre nach ihren letzten umjubelten Open Airs in München kehren die Finnen mit ihrem Frontman und Publikumsliebling Samu Haber in die bayerische Landeshauptstadt zurück, um mit ihren Fans zu feiern.

„Alle hetzen nur noch durchs Leben auf der Suche nach dem perfekten Partner, dem perfekten Body, dem perfekten Job. Wir sind nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen, weil wir unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten haben, die uns immer unersättlicher machen. Wir sind global besser vernetzt, als je zuvor und haben gleichzeitig Liebeskummer, weil wir einsam sind. Statt das Leben zu genießen, jagen wir ihm virtuell auf Smartphone-Displays hinterher.“ – Samu Haber

Eine anerkannte Zivilisationskrankheit, der Sunrise Avenue musikalisch auf ihrem aktuellem fünften Studioalbum „Heartbreak Century“ (VÖ: 06.10.2017) zu Leibe rücken: Die Rückkehr zu echten Werten, zu echten Gefühlen und zu echtem, handgemachten Poprock.

Gemeinsam mit drei verschiedenen Produzenten haben Samu Haber (Gesang, Gitarre), Raul Ruutu (Bass) Sami Osala (Drums) und Riku Rajamaa (Gitarre) fast zwölf Monate an „Heartbreak Century“ gearbeitet: Neben dem langjährigen Stammproducer Jukka Immonen wurden die Stücke unter der Ägide des Deutschen Nicolas Rebscher (Adel Tawil, Alice Merton) und des 25-jährigen Schweden Victor Thell (Alessia Cara, Alexander Brown) in Berlin, Helsinki und Stockholm aufgenommen.

22.06.2018 19 Uhr – München – Königsplatz

Tickets gibt es ab dem 02.02.2018, 12 Uhr, exklusiv unter www.eventim.de und www.muenchenticket.de