Superstars in München – Line-Up für Tollwood Musik-Arena fertig gebucht

Tollwood: Wir geben jetzt schon (fast) alle Namen bekannt!

Das Line-Up für die Musik-Arena auf dem Sommerfestival 2026 ist gebucht – gleich acht neue Konzerte: darunter Superstars wie Anastacia, Sex Pistols, Rick Astley, BEAT und viele mehr

Das Line-up für die Tollwood Musik-Arena steht komplett. So früh wie noch nie. Und was für eines: 32 Konzerte in der Musik-Arena, von 19. Juni bis 19. Juli. Von TikTok-Star ZAH1DE bis Rocklegende Deep Purple, von der französischen Ausnahme-Künstlerin ZAZ bis zur Punk-Band Sex Pistols. 29 Konzerte sind jetzt und in den kommenden Tagen im Vorverkauf – drei folgen in den nächsten Wochen, schnell sein lohnt sich, die ersten vier Shows sind bereits ausverkauft. Neu im Vorverkauf sind: Wolfgang Ambros (29. Juni), Sex Pistols feat. Frank Carter (6. Juli), Jovanotti (9. Juli), Joss Stone & Emeli Sandé (13. Juli), ab kommender Woche gibt es Tickets für BEAT (19. Juni), Dropkick Murphys (30. Juni), Anastacia mit Marla Glen (3. Juli) und Rick Astley (7. Juli).

Die Bandbreite des Programms in der Tollwood Musik-Arena verblüfft. Und Booker Mathias Schaettgen schafft mit außergewöhnlichen Kombinationen besondere Musik-Erlebnisse: Am 3. Juli 2026 teilen sich Anastacia und Marla Glen den Abend – Soulschwester trifft Soulbruder. Am 13. Juli 2026 begeistern Joss Stone und Emeli Sandé, zwei Stimmen, die unter die Haut gehen. Und am 10. Juli 2026 trifft Parov Stelar auf Schiller zur „Spectacular Night“, Elektro-Euphorie garantiert.

Legenden des Rock, Punk und Pop

Dazu kommen echte Legenden der Musikgeschichte: 50 Jahre Punk und Provokation – die Sex Pistols feat. Frank Carter bringen ein halbes Jahrhundert Musik-Power auf die Bühne (6. Juli 2026). Und Deep Purple beenden am 19. Juli 2026 das Festival mit „Mad in Europe“, Rick Astley schafft mit „Never Gonna Give You Up“ und anderen Hits ein Revival der 80er und 90er. Und Fat Freddy‘s Drop aus Neuseeland grooven mit Groundation einen ganzen Abend lang – Reggae und Dub vom Feinsten. Jovanotti bringt italienische Lebensfreude nach München. Brad Paisley bringt auf seiner „Truck Still Works World Tour“ Country live in die Tollwood Musik-Arena. Neuentdeckungen bekommen ebenfalls ihre Bühne: ZAH1DE, die via TikTok in Kinder- und Jugendzimmern heimisch ist, zeigt in der intimen Atmosphäre des Musik-Zelts, was sie live kann. Oimara lädt Melissa Naschenweng und Hannes Ringlstetter plus einen weiteren Überraschungsfreind ein. Am Eröffnungs-Abend, 19. Juni, dreht sich alles um King Crimson – gespielt von BEAT, einer wahrlichen Supergroup auf Weltstarniveau. An einem anderen wird die „FOLKWOOD NIGHT“ gefeiert: Versengold, Fiddler’s Green und The O’Reillys and The Paddyhats auf einer Bühne.

Auch gute Bekannte kehren zurück aufs Tollwood Sommerfestival: Haindling gibt „Noch eine Zugabe“ (14. Juli), das Herbert Pixner Projekt (24. Juni) sorgt für alpenländischen Wahnsinn, Alvaro Soler (20. Juni) für spanische Sommergefühle. Auch Pizzera & Jaus (25. Juni), ZAZ (16. Juli), die Sportfreunde Stiller und LaBrassBanda (4. Juli) sind dabei. Und Austro-Pop vom Feinsten bringen Wolfgang Ambros mit der „No. 1 vom Wienerwald“ und Rainhard Fendrich mit „45 Jahre live“ (5. Juli) zum Besten. Bereits ausverkauft sind die Konzerte von Tobi Krell, Gerhard Polt und die Well-Brüder, Foreigner sowie Wincent Weiss.

Die Musik-Arena wird zur Spielwiese für internationale Live-Erlebnisse. Rock-Giganten neben Pop-Diven, Folk-Romantiker neben Heimatsound. Ein Sommer für alle. Bunt, laut, leise, vertraut, immer überraschend. Karten gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089-3838500, bei München Ticket und Eventim. Weitere Infos unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2026 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2026 | BEAT plays King Crimson – Beginn: 19:30 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

20.06.2026 | Alvaro Soler & very special guest „El Camino Tour 2026” – Beginn: 19 Uhr

21.06.2026 | Bosse „Sommer 2026“ – Beginn: 19 Uhr

22.06.2026 | Fat Freddys Drop & Groundation – Beginn: 19 Uhr

23.06.2026 | Brad Paisley „Truck Still Works World Tour” – Beginn: 19 Uhr

24.06.2026 | Herbert Pixner Projekt – Beginn: 19 Uhr

25.06.2026 | Pizzera & Jaus – Beginn: 19 Uhr

26.06.2026 | Oimara & Freind mit Melissa Naschenweng, Hannes Ringlstetter und Überraschungsfreind – Beginn: 18:30 Uhr

28.06.2026 | ZAH1DE – Beginn: 18 Uhr – Ende gegen 20:30 Uhr

29.06.2026 | Wolfgang Ambros & Die No. 1 vom Wienerwald – Beginn: 19 Uhr

30.06.2026 | Dropkick Murphys – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

02.07.2026 | Foreigner 50th Anniversary Tour – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

03.07.2026 | Anastacia & Marla Glen – Beginn: 19 Uhr – Presale 26.11, allgemeiner VVK: 28.11., 10 Uhr

04.07.2025 | LaBrassBanda „Polka Party 2026“ – Beginn: 19 Uhr

05.07.2026 | Rainhard Fendrich „45 Jahre live“ – Beginn: 19 Uhr

06.07.2026 | Sex Pistols feat. Frank Carter – Beginn: 19 Uhr

07.07.2026 | Rick Astley – Beginn: 19 Uhr – VVK-Start: 25.11., 12 Uhr

09.07.2026 | Jovanotti – Beginn: 19 Uhr

10.07.2026 | Parov Stellar X Schiller „A spectacular Night“ – Beginn: 18:30 Uhr

11.07.2026 | The FOLKWOOD NIGHT 2026: VERSENGOLD & Fiddler’s Green & The O’Reillys and The Paddyhats – Beginn: 18 Uhr

12.07.2026 | Tobi Krell „Rätsel, Wissen, Abenteuer – Die große Sommershow“ – Beginn: 14 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2026 | Gerhard Polt & Die Well-Brüder „Noch einmal auf dem Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

13.07.2026 | Joss Stone – Beginn: 19 Uhr

14.07.2026 | Haindling „Noch eine Zugabe bei Tollwood“ – Beginn: 19:30 Uhr

15.07.2026 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Stoppok – ein Feier-Abend mit weiteren Freunden– Beginn: 19 Uhr

16.07.2026 | ZAZ – Beginn: 19 Uhr

17.07.2026 | Mono Inc. mit D-A-D & Sotiria – Beginn: 17:30 Uhr

18.07.2026 | Wincent Weiss – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

19.07.2026 | Deep Purple „Mad in Europe 2026” – Beginn: 19 Uhr