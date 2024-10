Tag 1 der Deutschen Surf-Meisterschaft begeistert die Community!

It’s a wrap – Tag 1 der Meisterschaften begeistert die Deutsche Surf Community!

Heute wurde Geschichte geschrieben: nach 28 Jahren der Deutschen Meisterschaften im Surfen fand das Event heute erstmals in deutschen Wellen statt – in der o2 SURFTOWN MUC. Schon am ersten Wettkampftag spürte man eine besondere Aufbruchsstimmung: Surfer*innen aus allen Ecken Deutschlands reisten an, um ihr Können in den verschiedenen Kategorien zu zeigen und um Teil eines historischen Moments zu sein.

Für Kai Schmitz, einen 16-jährigen Nachwuchssurfer aus der Cadets-Kategorie, war dieser Tag nicht nur ein Wettkampf, sondern ein lang gehegter Traum. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier in Deutschland bei den Deutschen Meisterschaften zu surfen“, erzählt Kai, der sich mit einer beeindruckenden Leistung für die Semi-Finals qualifizierte. „Dass so ein Event in Deutschland stattfinden kann – in einem Wavepool, bei typisch deutschem Wetter – das ist einfach surreal.“ Für Kai und viele andere junge Talente war es die Gelegenheit, sich auf nationaler Bühne zu beweisen, ohne weit reisen zu müssen.

Auch für die Longboarderin Mascha Trietsch, hatte der Tag eine tiefere Bedeutung. Sie strahlte nach ihrem Platz in den Semi-Finals und betonte, wie sehr sie die Erfahrung genoss: „Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Longboard in einem Wavepool surfe, und die Bedingungen sind einfach perfekt. Was dieses Event besonders macht, ist die Gleichheit: Jede Welle bietet für alle die gleichen Chancen – das sorgt für einen fairen Wettbewerb.“ Mascha war vor allem beeindruckt von der steigenden Anzahl an Frauen im Longboarden und freut sich auf die kommenden Wettkampftage.

Dieser besondere Tag war auch für die Organisatoren ein Meilenstein. Michi Mohr, Chief Surfing Officer der o2 SURFTOWN MUC, war sichtlich stolz: „Es freut mich, dass die Meisterschaften jetzt für mehr Menschen zugänglich sind. Der heutige Tag war nur der Auftakt zu einem spannenden Wochenende voller Surf-Action, und wir freuen uns darauf zu sehen, wer es in die Finals schafft.“

Michael Zirlewagen, Präsident des Deutschen Wellenreitverbandes, blickt ebenfalls mit Begeisterung auf das Event: „Dieses Wochenende markiert einen Meilenstein in der deutschen Surfgeschichte. Mit einer Rekordzahl an Anmeldungen war das Interesse seit 28 Jahren so groß wie noch nie. Ich freue mich auf das Wochenende und die vielen spannenden Begegnungen.“

Die Deutsche Surf-Meisterschaft hat nicht nur die Surf-Community zusammengebracht, sondern auch ein Zeichen dafür gesetzt, dass Surfen in Deutschland auf höchstem Niveau möglich ist. Der gesamte Wettkampf wird im Livestream auf YouTube übertragen, sodass Fans, die nicht vor Ort sein können, trotzdem hautnah dabei sein können. Für die nächsten Tage erwartet die Zuschauer*innen noch mehr hochkarätige Action, während sich die besten deutschen Surfer**innen auf ihren Weg ins Finale machen.

Morgen geht’s weiter!



Die Qualifikationsrunden und erste Finals beginnen morgen früh um 8 Uhr. Ab 18 Uhr startet die große Afterparty mit DJs und Special Guest-Auftritt des berühmten Surfers und Musikers Pat Burgener.

Seid dabei, wenn wir ein unvergessliches Wochenende mit Musik, Food, Drinks und packender Surf-Action feiern. Der Eintritt ist kostenlos – wir empfehlen, frühzeitig zu kommen, um einen Einlassstopp zu vermeiden. Alternativ könnt ihr die gesamte Meisterschaft auch bequem von zu Hause aus auf YouTube verfolgen, sowie am Sonntag zusätzlich auf sportschau.de .