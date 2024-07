Tatverdächtiger nach Vergewaltigung festgenommen – Haidhausen

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 02:00 Uhr, befand sich eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg, als sie sich im Bereich der Orleansstraße auf eine Bank setzte. Dort wurde sie von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter angesprochen und im Anschluss zu Boden gestoßen. Dort begann er die 30-Jährige zu küssen und sexuelle Handlungen an ihr zu vollziehen.

Die 30-Jährige wehrte sich massiv und konnte schließlich flüchten. Sie vertraute sich einem Passanten an, der wiederum den Polizeinotruf 110 verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatortes brachten zunächst keine neuen Hinweise auf den Täter.

Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen konnte jetzt ein Tatverdächtiger, ein 46-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ermittelt werden.

Am Dienstag, 02.07.2024, gegen 19:00 Uhr, konnte der 46-Jährige im Bereich des Ostbahnhofes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.